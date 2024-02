EXTINCTION REBELLION * REPLICA INTERVISTA ASSESSORE PAT FAILONI: « PANAROTTA E TURISMO INVERNALE, CHIEDIAMO DI ESSERE COINVOLTI PER UN DIALOGO COSTRUTTIVO »

14.59 - venerdì 2 febbraio 2024

Risposta all’assessore Failoni su Panarotta e turismo invernale (in allegato trovate il CS di risposta all’intervista pubblicata sul Corriere del Trentino lo scorso 30 gennaio).

Dopo la partecipata manifestazione del 27 gennaio in Panarotta, supportata da 22 associazioni e movimenti locali, vorremmo rispondere a quanto affermato in merito dall’assessore al turismo Failoni in un’intervista pubblicata dal Corriere del Trentino lo scorso 30 gennaio.

In primis, riguardo il “velato” suggerimento di evitare allarmismi, basterebbe guardare i dati: dopo il 2023 più caldo di sempre stiamo vivendo quelli che dovrebbero essere i Giorni della Merla con anomalie fino a +10° dalla norma e domenica lo zero termico toccherà i 3500m. Consigliamo anche di consultare il report di APPA “I cambiamenti climatici in Trentino”, che evidenza come il nostro territorio stia subendo un innalzamento di temperatura doppio rispetto al resto del globo e una evidente riduzione della presenza di neve al suolo. È chiara la ricaduta negativa sui comprensori sciistici, che restano comunque un importante traino dell’economia trentina. Un settore che per forza di cose necessita un ripensamento, non certo semplice.

Diversi report sottolineano l’importanza di diversificare le attività proposte in montagna e rendere l’economia montana meno dipendente dalla presenza di neve. Questo perché anche la neve artificiale avrà impatti economici ed ambientali sempre più elevati e non basterà a mantenere i flussi turistici. I bacini artificiali – verso cui sono state espresse forti e documentate critiche (vedasi ad esempio il documento Siccità, alluvioni e gestione dei corsi d’acqua per l’adattamento al cambiamento climatico: servono soluzioni integrate e basate sulla natura, sottoscritto da decine di associazioni ed esperti italiani) – rischiano di portare nuovo cemento e tubazioni in quota, inasprendo il conflitto per l’accaparramento dell’acqua, senza necessariamente risolvere il problema nel medio termine e creando – essi sì – un dispendio economico senza controllo.

Inoltre la multifunzionalità di cui parla l’assessore si verifica molto raramente nei bacini già realizzati e certamente, con quasi 300 stupendi laghi naturali, il Trentino non ha certo bisogno di laghi di plastica e cemento come attrattiva turistica (quasi nessun bacino per l’innevamento artificiale è inoltre balneabile), né come serbatoi in caso di incendio. Pensare di costruire poi un bacino nella piana delle Viote in Bondone, è fuori da ogni logica di preservazione paesaggistica e ambientale di quel prezioso territorio.

Siamo sicuri che sia arrivato il momento di uscire dalle logiche di investimento economico che guardano a progetti a corto e cortissimo raggio, per favorire invece percorsi più consoni alle emergenze del nostro tempo – climatiche, sociali, ambientali – per evitare di continuare a spendere soldi pubblici inutilmente, in una serie di “cerotti” che non risolvono, ma posticipano, la soluzione a problemi impellenti. Infine, vista l’intenzione dell’assessore di confrontarsi nei prossimi mesi con i soggetti interessati al rilancio della Panarotta, vorremmo ribadire l’importanza di costruire un tavolo di lavoro che coinvolga i diversi operatori, gli enti pubblici locali, ma anche le associazioni e i cittadini interessati. Chiediamo quindi di essere coinvolti, creando un dialogo costruttivo che possa portare a una proposta condivisa, sostenibile e lungimirante per la gestione della Panarotta.

Extinction Rebellion Trentino, Circolo di Trento di Legambiente, ENPA del Trentino, Pan-EPPAA, LAC Trentino Alto Adige/Südtirol, LIPU sezione di Trento, LAV Trentino, Associazione per il WWF Trentino, Italia Nostra – sezione trentina, Mountain Wilderness, Comitato Acque Trentine, Fridays for Future Trento, Associazione per l’Ecologia, L’Ortazzo, Protect Our Winters Italia, Yaku, Viração&Jangada, Ci sarà un bel clima, The Outdoor Manifesto, Rete Climatica Trentina, La Foresta – Accademia di comunità e Punto Zero APS