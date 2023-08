DAL RI (PD TRENTINO) * FEMMINICIDIO ROVERETO: « DISGUSTATI DALLO SCIACALLAGGIO DI CHI NON PERDE OCCASIONE DI STRUMENTALIZZARE I FATTI DI CRONACA, PER RAGIONI ELETTORALI. »

19.42 - domenica 6 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Il partito democratico del Trentino esprime solidarietà, dolore e profondo cordoglio per la famiglia della donna uccisa brutalmente ieri notte a Rovereto, nell’ennesimo femminicidio. Chiediamo con forza che venga fatta al più presto chiarezza per capire se effettivamente sia stato fatto tutto quello che si poteva per evitare questa tragedia e perché episodi simili non accadano in futuro. In special modo alla luce del fatto che la persona protagonista di questa aggressione fosse già ben nota alle Forze dell’Ordine ed al sistema giudiziario.

Siamo disgustati dallo sciacallaggio di chi non perde mai occasione di strumentalizzare e cavalcare i fatti di cronaca per ragioni elettorali. Ricordiamo come le accuse della mancata sicurezza sul territorio, fino a cinque anni fa, erano indirizzate unicamente al Governo della Provincia di Trento, mentre guarda-caso oggi le responsabilità starebbero tutte sulle spalle del Sindaco.

Alessandro Dal Ri

Segretario Partito Democratico del Trentino