MEDIASET – CANALE * ” STRISCIA LA NOTIZIA “: « VIETATO NON ESSERE LUCIDI ALLA VUCCIRIA DI PALERMO, ATTRICE MOLESTATA A DUE PASSI DA FORZE ORDINE »

18.08 - lunedì 2 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dopo l’orrore dello stupro di gruppo ai danni di una 19enne ubriaca a fine agosto a Palermo, Stefania Petyx torna a occuparsi della movida fuori controllo alla Vucciria. Striscia la notizia per mesi aveva documentato come quella zona di Palermo la sera si trasformasse in una discoteca a cielo aperto, con bar abusivi che vendono alcolici anche ai minori e pusher che spacciano pure in presenza della carabinieri.

Nel servizio in onda stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), l’inviata del tg satirico torna lì per verificare se, dopo il drammatico fatto, c’è stato almeno un aumento dei controlli. E secondo spacciatori e baristi abusivi, ripresi dalle telecamere nascoste del tg satirico, in effetti le forze dell’ordine sono più presenti. Ma è sufficiente per evitare altre tragedia? Petyx prova a mandare un’attrice che si dichiara molto ubriaca e che viene avvicinata da alcuni uomini che iniziano a molestarla. Prima le propongono di accompagnarla a casa, poco dopo pretendono baci e iniziano a toccarla.

A salvarla è un ragazzo che vendeva droga. E le forze dell’ordine, interpellate sull’accaduto, dichiarano: «La ragazza partiamo dal presupposto che ha voluto bere fino a questo punto per volontà sua. Ovviamente se in nostra presenza si dovesse verificare qualcosa di anomalo, di eccessivo, nei suoi confronti, è normale che noi interveniamo. Non bisogna mai ridursi non lucidi, che tu sia uomo, che tu sia donna, che sia Palermo, che sia Milano, che sia il Messico… Oppure deve essere con quattro/cinque amici che si prendono cura della sua persona». Quindi il grosso interrogativo che ci poniamo è: una turista può andare a bere da sola alla Vucciria?

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).