CONSOB * AZIONARIATO DI “VISIBILIA EDITORE”: « LE NOSTRE INFORMAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELL’AZIONE DI VIGILANZA »

08.32 - mercoledì 30 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La Consob rende note, a seguito della propria attività di vigilanza, l’evoluzione dell’azionariato di Visibilia Editore e le operazioni di internal dealing effettuate dal dott. Luca Giuseppe Reale Ruffino, Presidente e Amministratore Delegato della stessa Visibilia Editore e di SIF Italia, società negoziate sullo Euronext Growth Milan (EGM), fino alla sua scomparsa avvenuta il 5 agosto scorso.

L’attività della Consob è volta a garantire al mercato una corretta informazione sull’evoluzione delle partecipazioni del dott. Luca Giuseppe Reale Ruffino e SIF Italia in Visibilia Editore e sulle recenti operazioni di compravendita di azioni Visibilia Editore da parte del dott. Luca Giuseppe Reale Ruffino. In assenza del soggetto tenuto a fare le dovute comunicazioni, Consob ha deciso di rendere disponibili alcune delle informazioni acquisite nel corso della propria azione di vigilanza.

I dati sono allegati alla delibera Consob n. 22799 del 29 agosto 2023, accessibile tramite il sito www.consob.it

Delibera n. 22799

Comunicazione al pubblico, ai sensi dell’art. 187-octies, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 58/1998, delle partecipazioni azionarie detenute in Visibilia Editore S.p.a. dal Dott. Luca Giuseppe Reale Ruffino e da SIF Italia S.p.A. nel periodo ottobre 2022 – luglio 2023

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“MAR”);

VISTO in particolare l’ art. 187-octies, comma 6, lettera b), del citato Decreto Lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale: “qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente titolo, la Consob può anche in via cautelare: (…) b) salvo quanto previsto dall’articolo 114, comma 5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato”;

CONSIDERATO che il Dott. Luca Giuseppe Reale Ruffino, Presidente di Visibilia Editore S.p.A. (di seguito “Visibilia Editore” o l'”Emittente”) dal 7 marzo 2023, soggetto rilevante ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014, deceduto in data 5 agosto 2023, non ha comunicato all’Emittente le operazioni effettuate nel periodo giugno 2023 – luglio 2023 sul titolo Visibilia Editore, ai sensi dell’art. 19 del medesimo Regolamento;

CONSIDERATO altresì che il Dott. Luca Giuseppe Reale Ruffino e la controllata SIF Italia S.p.A. non hanno comunicato all’Emittente le partecipazioni detenute di tempo in tempo in Visibilia Editore per il periodo ottobre 2022 – luglio 2023 come prescritto dal Regolamento Emittenti di Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione nel quale sono negoziate le azioni emesse da Visibilia Editore;

CONSIDERATO che le informazioni sulle operazioni sopra indicate sono state, in parte, trasmesse dal Dott. Luca Giuseppe Reale Ruffino alla Consob in risposta a specifiche richieste formulate nei suoi confronti e, in parte, acquisite dalla stessa Consob attraverso ulteriori iniziative di vigilanza;

CONSIDERATO che le informazioni non comunicate dal Dott. Luca Giuseppe Reale Ruffino all’Emittente, nella disponibilità della Consob, non risultano essere in possesso dell’Emittente, come emerso dalle risposte alle specifiche richieste formulate dalla stessa Consob;

CONSIDERATO che le informazioni non comunicate al pubblico non ne consentono la corretta informazione e possono, pertanto, pregiudicare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni delle azioni emesse da Visibilia Editore e l’integrità del mercato;

RITENUTO, pertanto, necessario garantire che il pubblico sia correttamente informato sulla evoluzione dell’azionariato di Visibilia Editore e in relazione alla operatività del Dott. Luca Giuseppe Reale Ruffino nel periodo giugno 2023 – luglio 2023,

D E L I B E R A

Di comunicare al pubblico le informazioni nella disponibilità della Consob, allegate alla presente, necessarie a garantire che esso sia correttamente informato in ordine:

a) alle partecipazioni detenute di tempo in tempo in Visibilia Editore dal Dott. Luca Giuseppe Reale Ruffino e da SIF Italia S.p.A., a seguito della operatività su azioni Visibilia Editore, posta in essere dai medesimi soggetti nel periodo ottobre 2022 – luglio 2023;

b) alle comunicazioni di internal dealing, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 – per il periodo giugno 2023 – luglio 2023 – relative all’operatività su azioni Visibilia Editore da parte del Dott. Luca Giuseppe Reale Ruffino, all’epoca dei fatti Presidente dell’Emittente e, quindi, soggetto rilevante ai sensi della disciplina sopra richiamata.

La presente delibera, unitamente alle allegate Tabelle, è pubblicata sul sito della Consob.

29 agosto 2023

IL PRESIDENTE

Paolo Savona