APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * “FESTIVAL DI SAGRON MIS 2024“: «MAURO CORONA PROCLAMATO PERSONAGGIO DELL’ANNO, DOMENICA 28/6»

mercoledì 19 giugno 2024

Mauro Corona al Festival di Sagron Mis 2024. Il futuro ha sulle spalle il passato. Con grande entusiasmo l’Amministrazione Comunale di Sagron-Mis in collaborazione con l’APT di San Martino di Castrozza e Primiero e con la Pro Loco di Sagron-Mis, è lieta di annunciare che la terza edizione del Festival di Sagron Mis “Il personaggio dell’anno – Riconoscere per essere ri-conosciuti” si svolge quest’anno nei giorni dal 26 al 28 luglio 2024. Confermata la partecipazione dell’alpinista e scrittore Mauro Corona, che sarà proclamato Personaggio dell’Anno domenica 28 luglio e si intratterrà con il pubblico in un dialogo intervista a cura di Alessandro Gogna sui temi e i problemi delle comunità alpine.

Attraverso i pensieri liberi di Mauro Corona, il suo amore per la montagna, la scultura e l’alpinismo e la ricostruzione della tragedia del Vajont, da lui vissuta in prima persona, prosegue la narrazione sull’autentico ed inestimabile mondo di valori che ruota intorno al tessuto montano, sociale, culturale e storico di Sagron Mis.

Questa piccola oasi di pura quiete, di bellezza autentica ed estranea alle logiche del turismo di massa, si inserisce come una perla tra il Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino e il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. La sua comunità è lieta di accogliere nei giorni del Festival i visitatori e gli estimatori della cultura e della vita di montagna nel rigoroso rispetto della sua natura e del suo paesaggio.

Le due precedenti edizioni di successo hanno entrambe avuto il merito di portare alto il territorio del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino e del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Sia nell’ambito della cultura alpinistica con Maurizio Zanolla in arte Manolo, il pioniere dell’arrampicata libera conoscitore profondo delle vette, del territorio alpino e della comunità di Sagron Mis. Sia ricreando un momento epico di riscoperta collettiva del valore e del ruolo della musica in montagna con il maestro di violino Glauco Bertagnin e l’orchestra dei “Solisti Veneti”.

L’edizione 2024 dal tema “Cultura e tradizioni – Il futuro ha sulle spalle il passato” si propone invece attraverso i racconti e la maestria dialettica dell’ospite d’onore Mauro Corona, di affrontare e ragionare sui temi sensibili legati alla tutela delle comunità montane, e di comprenderne la realtà e la verità.

Il programma in breve

Venerdì 26 luglio, h 16:00-18:00, inaugurazione della tre giorni contestualmente alla presentazione del laboratorio del seggiolaio, con gli artigiani Enrico Stalliviere e Oriano Marcon (sala VVF Mis- proiezione immagini storiche, con commento, della tradizione dei seggiolai di Sagron Mis e della valle del Mis); piccolo buffet a conclusione.

Sabato 27 luglio, h 9:30-12:00 e 15:00-18:30, laboratorio artigianale di impagliatura (piazza del Municipio), con gli artigiani Enrico Stalliviere e Oriano Marcon; h 21:00-22:30, concerto musicale di Glauco Bertagnin (chiesa parrocchiale di Sagron).

Domenica 28 luglio, h 9:00-12:30, visita guidata da Alessandro Gogna nel Teritorio; h 16:30-18:30, incontro dibattito con Mauro Corona a cura di Alessandro Gogna (tensostruttura su piazzale VVF Mis); h 18:30-18:45, intermezzo musicale del maestro Glauco Bertagni (tensostruttura su piazzale VVF Mis); h 18:45-19:15, proclamazione de Il Personaggio dell’Anno (tensostruttura su piazzale VVF Mis) a cura del Sindaco.

Informazioni

L’incantevole borgo di Sagron Mis si raggiunge da Primiero valicando il passo Cereda in meno di mezz’ora. La manifestazione “Il personaggio dell’anno – Riconoscere per essere ri-conosciuti” si svolge nei giorni da venerdì 26 a domenica 28 luglio 2024 principalmente presso la piazza e le sedi principali del paese di Sagron Mis. La partecipazione all’evento è aperta a tutti e gratuita. Maggiori informazioni sull’evento e il programma: https://www.sanmartino.com/IT/il-personaggio-dell-anno/