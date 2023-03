CONSIGLIO PAT * INTERROGAZIONE MANICA (PD) * AREA S. VINCENZO: « PERCHÉ LA “TRENTINO MUSIC ARENA” È STATA AFFIDATA A TRATTATIVA PRIVATA? »

09.25 - sabato 18 marzo 2023

Interrogazione a risposta scritta n. 4391 – Perché la Trentino Music Arena è stata affidata a trattativa privata?

Continua la vicenda dell’Area San Vincenzo di Trento, e con essa continuano l’esborso di denaro pubblico da parte della Giunta provinciale – tra prima e dopo il maxi conto del concerto di Vasco Rossi ha ormai superato quota 7 milioni di € – e le manovre al solito non del tutto trasparenti per affidarne la gestione, che serve operativa in tempo per poter allestire i concerti in vista della campagna elettorale del prossimo ottobre.

Nell’ottobre del 2022 Trentino Sviluppo Spa aveva in tal senso pubblicato un avviso “per la scelta di un operatore economico di settore con cui stipulare un accordo di collaborazione, per lo svolgimento dell’attività di organizzazione di una stagione di eventi musicali presso la Trentino Music Arena negli anni 2023, 2024 e 2025”.

Nell’avviso si rendeva noto che “che la Società Trentino Marketing s.r.l., in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A. giusta procura speciale autenticata nella firma in data 31/12/2020 dal Notaio in Trento dott. Paolo Piccoli, rep. n. 42.940 nell’ambito della propria attività di marketing turistico territoriale, su specifica indicazione della Provincia autonoma di Trento, giusta decisione di data 14 ottobre 2022, intende procedere all’individuazione di un soggetto con il quale stipulare, in accordo con la Provincia autonoma di Trento, un accordo di collaborazione per l’organizzazione di una stagione di eventi musicali presso la Trentino Music Arena negli anni 2023, 2024 e 2025. Ai fini dell’individuazione del soggetto contraente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, si richiede agli interessati di presentare formale proposta, per essere valutati secondo quanto previsto dal presente Avviso.”

Il bando prevedeva in maniera abbastanza dettagliata diritti e doveri del gestore, anche con riferimento alle attività da realizzare negli anni sull’area. I soggetti interessati potevano inviare la propria proposta di collaborazione entro le ore 12.00 del giorno 29 Novembre 2022. Entro la scadenza sono arrivate due manifestazioni di interesse per la gestione della Trentino Music Arena.

Con il comunicato 3774 del 01/12/2022 la Provincia faceva sapere che “Sono due le manifestazioni di interesse relative al bando voluto dalla Provincia autonoma di Trento e predisposto da Trentino Marketing relativo alla gestione della “Trentino Music Arena”, la grande area in località San Vincenzo che, nel maggio scorso, ha ospitato il mega concerto della rockstar Vasco Rossi.” E che “nelle scorse settimane gli uffici hanno fornito una serie di chiarimenti ad alcune società specializzate nell’organizzazione di eventi legati alla musica ed allo spettacolo, sia nazionali che locali. In due casi – come detto – sono state presentate “manifestazioni di interesse” ufficiali, che evidenziano l’interesse appunto suscitato dalla proposta, che ora si arricchisce di alcuni particolari che mettono nelle condizioni di proseguire l’iter. In questa nuova fase – che si accompagna alle valutazioni tecniche delle proposte – si dovranno definire anche i passaggi tecnici relativi all’allestimento dell’area.” Nei giorni scorsi però si è avuta notizia dell’affidamento della gestione della cosiddetta Trentino Music Arena per via diretta ad una nota impresa del settore intrattenimento dell’Alto Adige.

Nel frattempo il Comune di Trento lavora però ad un progetto urbanistico per sviluppare l’area di San Vincenzo, con riferimento non solo alla Music Arena. Si ricorda in tal senso che la competenza sulla pianificazione integrata dell’area compete al Consiglio comunale di Trento. Il Sindaco Ianeselli ha dichiarato recentemente che “c’è una forte richiesta di spazi per le attività sportive indoor e outdoor, poi c’è l’esigenza di riuscire a far vivere l’area tutti i giorni” e che per questo si sta lavorando “al piano urbanistico ma la visione è quella di collocare diverse strutture per rispondere alle esigenze che emergono dal tessuto cittadino”.

E ancora, “le strutture delle discipline indoor, come per esempio basket e pallavolo, le immaginiamo sulla Destra Adige, mentre quelle outdoor all’Area San Vincenzo”, e “pensiamo che il parcheggio vada dimensionato per servire nel migliore dei modi i concerti ma anche per avere gli spazi necessari per poter sviluppare altre iniziative: si deve ragionare sulle soluzioni per trovare le attività utili a garantire che la zona possa vivere tutti i giorni e non solamente in occasioni delle manifestazioni, anche perché il numero degli eventi previsti è ridotto”. Questo con l’obiettivo “di rendere attrattiva l’area 365 giorni a prescindere dai concerti”.

Ciò premesso, si interroga la Giunta provinciale per sapere:

1. quante manifestazioni d’interesse per la gestione della TMA sono pervenute;

2. perché alla fine si è deciso di procedere con un affidamento diretto e sulla base di quale previsione normativa;

3. con quanti soggetti è stata intavolata una trattativa privata;

4. quali sono le condizioni concordate in via privata per l’affidamento;

5. in cosa differiscono tali condizioni e quelle contenute nell’avviso pubblico di Trentino Sviluppo Spa;

6. quali doveri, obblighi, impegni, attività ordinarie o straordinarie e costi rimangono in capo alla Provincia;

7. come sarà coordinata la gestione dell’area con lo sviluppo della stessa in corso di progettazione da parte del Comune di Trento.

In aggiunta a ciò, tanto premesso, ai sensi dell’art. 147 del Regolamento interno del Consiglio Provinciale, si chiede inoltre l’invio di tutti gli atti (contratto, convenzione, ecc.) relativi all’affidamento in via diretta della gestione della Trentino Music Arena.

*

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

cons. Alessio Manica