PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL DELLO SPORT: « SUI PRATI DEL MUSE QUATTRO GIORNI DEDICATI A “SPORT – TECNOLOGIA – SALUTE – SICUREZZA” »

Festival dello Sport: sui prati del MUSE quattro giorni dedicati a “Sport, tecnologia, salute e sicurezza”. Aziende, enti di ricerca e professionisti presenteranno prodotti e servizi per migliorare la salute e fare sport in sicurezza.

Dall’importanza delle acque termali per la cura e la riabilitazione degli atleti, alle ultime novità provenienti dal mondo dell’e-bike; dal nordic walking come disciplina che migliora l’allenamento aerobico, alla sicurezza sulle piste da sci. Di questo e molto altro si parlerà dal 7 al 10 ottobre sui prati del MUSE dove, in occasione del Festival dello Sport, Trentino Sviluppo e Fondazione Luigi Negrelli hanno organizzato una quattro giorni di approfondimento sul tema “Sport, tecnologia, salute e sicurezza”.

Professionisti ed esperti nell’ambito medico, atleti e aziende proporranno temi importanti per migliorare la salute e fare attività sportiva in modo sicuro e corretto, grazie anche alle ultime novità in ambito tecnologico. Un palinsesto pensato per sensibilizzare sull’importanza di uno stile di vita sano e su come lo sport possa aiutare a mantenere corpo e mente in piena efficienza e armonia.

Il programma, che prevede sia la presenza di stand fissi sui prati antistanti il museo, sia momenti di approfondimento attraverso workshop e dimostrazioni, è stato pensato per dare ampio spazio al pubblico, che potrà confrontarsi con gli specialisti del settore e trovare risposta alle proprie curiosità. Gli eventi in programma potranno erogare i crediti formativi per gli ingegneri iscritti all’Ordine professionale grazie alla Fondazione Negrelli, che da tempo investe nella valorizzazione del rapporto tra sport, prestazioni, performance e ingegneria in un’ottica mirata alla conoscenza e all’apprendimento.

«Il Festival dello Sport – osserva Sergio Anzelini, presidente di Trentino Sviluppo – è un’occasione unica per il territorio di promuovere le proprie eccellenze, fatte di atleti straordinari affiancati da aziende, centri di ricerca e istituzioni che lavorano ogni giorno per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi, offrendo a tutti la possibilità di fare sport in sicurezza».

Numerose e altamente innovative sono le realtà ospitate davanti al MUSE nella quattro giorni dedicata a “Sport, tecnologia, salute e sicurezza”. Amatori e professionisti potranno vedere e testare le ultime novità frutto della ricerca e portarsi a casa un bagaglio di conoscenze su nuovi materiali, dispositivi, progetti per fare sport in sicurezza.

C’è per esempio Euleria, azienda high-tech insediata nei nuovi spazi produttivi di Progetto Manifattura, l’incubatore green di Trentino Sviluppo, che presenterà nuovi dispositivi per la riabilitazione dotati di sensori che sfruttano il gioco come incentivo all’esercizio. Con la startup trentina Motorialab si esploreranno le frontiere dell’outdoor, con innovativi prodotti studiati per migliorare la qualità e la sicurezza del mondo dello sci, dello snowboard, del free ride, della bicicletta e del nordic walking. Il CeRiSM (Centro di Ricerca Sport Montagna e Salute) e la FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) presenteranno invece i protocolli utilizzati negli sport professionistici per raccogliere i dati sulle performance degli atleti e migliorarli. Un po’ di relax con le Terme del Trentino, che offriranno un vero e proprio pacchetto rigenerativo, che permetterà ai visitatori di apprezzare il beneficio di un impacco con i fanghi e scoprire i nuovi approcci terapeutici delle acque termali per gli sportivi.

Ma la salute non passa solo dai prodotti. Per supportare ed incentivare stili di vita sani, sono altrettanto importanti i servizi che la pubblica amministrazione può dare ai cittadini tramite applicazioni digitali. Ne è un esempio Trentino Salute 4.0, il progetto della Provincia autonoma di Trento nato in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler e l’APSS per incentivare lo sviluppo di una “sanità digitale”, che sarà presente alla kermesse con divertenti ed educative proposte per migliorare la salute dei trentini. Si chiude il cerchio con lo stand della Provincia, dove i cittadini saranno aiutati nella creazione dell’identità digitale (SPID), necessaria per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione.

La Fondazione Luigi Negrelli, oltre al coordinamento complessivo dei seminari e della gestione delle prenotazioni e ingressi per il rispetto dei protocolli Covid, ospiterà presso il proprio stand realtà strutturate di successo: Dainese e AGV, eccellenze per innovazione nel campo dello sport con particolare attenzione alla sicurezza; Energiapura, che coniuga nei propri prodotti sicurezza e rispetto per l’ambiente mediante innovativi sistemi di riciclo; ONESporter, con un digital trainer tool a supporto dei progressi e performance degli atleti e sportivi.

Saranno ospiti della Fondazione anche la Clinica Mobile, che rappresenta la struttura sanitaria di riferimento nel mondo delle gare motociclistiche; l’azienda trentina Ween, che descriverà la nuova metodica di allenamento con l’ausilio di attrezzatura ENS per la concentrazione muscolare volontaria attraverso gli elettrodi; Fantic, azienda storica che porterà la testimonianza del rilancio verso una nuova era produttiva presentando i propri modelli di e-bike e I-STAR, Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica nello sport dell’Università di Trento.

