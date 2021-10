ARCIDIOCESI DI TRENTO * CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO – CONVEGNO: « IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO DAVID SASSOLI INAUGURA IN CITTÀ IL FESTIVAL SULLE SFIDE DELL’UMANITÀ »

Venerdì 22 e sabato 23 ottobre incontri al Castello del Buonconsiglio con Natoli, Presilla, Zamboni, Stefani, Morandini e Tomassone. Aperte iscrizioni in presenza

Sarà una lezione magistrale del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli a inaugurare il seminario «Oltre la secolarizzazione. La creazione è in pericolo: un cambiamento d’epoca per l’umanità?», in programma a Trento venerdì 22 e sabato 23 ottobre. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione e promossa dall’Arcidiocesi di Trento (attraverso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose «Romano Guardini») e dal Centro editoriale dehoniano di Bologna, vedrà tra i relatori i filosofi Salvatore Natoli, Chiara Zamboni e Roberto Presilla e i teologi Piero Stefani, Marisa Iannucci, Simone Morandini e Letizia Tomassone.

Per la partecipazione in presenza è necessaria l’iscrizione al sito: https://dehoniane.it/eventi/trento-festival-oltre-la-secolarizzazione.

«In termini di ‘macrostoria’ – spiegano gli organizzatori – l’epoca che stiamo vivendo potrebbe essere descritta come ‘Antropocene’, cioè un’era geologica determinata da cima a fondo dalla trasformazione dell’ambiente causata dalla specie umana. In termini spirituali, il termine evoca anche l’immagine di una svolta dell’umanità che, per certi aspetti, concluderebbe una traiettoria inaugurata da un’altra svolta, la prima, avvenuta nel primo millennio a.C., con la nascita delle grandi religioni storiche e delle tradizioni spirituali che esse incarnano: platonismo, monoteismo ebraico/cristiano/islamico, induismo, buddismo, confucianesimo».

Come possono rispondere politicamente gli individui alla sfida dell’Antropocene? La sfera “spirituale” è chiaramente coinvolta in questo processo: che cosa hanno da dire e da proporre le religioni storiche davanti a questo cambiamento d’epoca?

Per cercare una risposta a queste domande, il Festival prevede venerdì 22 ottobre, nella sede suggestiva del Castello del Buonconsiglio, due lezioni magistrali: la prima, alle 18, del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e la seconda, alle 19, del filosofo Salvatore Natoli. Sabato 23, è in programma, a partire dalle 9, una tavola rotonda con i filosofi Roberto Presilla e Chiara Zamboni e il teologo ed ebraista Piero Stefani. Alle 11 una seconda tavola rotonda vedrà a confronto i teologi Simone Morandini, Letizia Tomassone e Marisa Iannucci.

La partecipazione all’evento è vincolata al rispetto delle norme anti-Covid, tra cui il possesso del green-pass. Le sessioni di lavoro saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube dell’Arcidiocesi di Trento