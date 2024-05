CONSIGLIO PAT – CONFERENZA CAPIGRUPPO: ASSESTAMENTO BILANCIO: SOINI, “ VERRANNO DISTRIBUITI 511 MILA EURO DI AVANZO LIBERO D’AMMINISTRAZIONE”

12.25 - martedì 28 maggio 2024

Si è riunita stamane la Conferenza dei capigruppo consiliari, che ha anzitutto condiviso le linee dell’assestamento del bilancio preventivo 2024 dell’ente consiliare, già approvato dall’Ufficio di Presidenza e indirizzato all’aula di luglio.

Il presidente del Consiglio provinciale ha illustrato le quote di bilancio su cui verranno distribuiti i 511 mila euro di avanzo libero d’amministrazione. La capigruppo ha avallato anche la decisione della Presidenza di proporre alla Giunta provinciale la destinazione dell’avanzo di amministrazione maturato dal Consiglio provinciale a fine 2023 (per 2 milioni di euro) e che verrà restituito alle casse provinciali. Nel merito, la proposta è che con queste somme si implementino i capitoli di bilancio della Provincia in materia di disabilità, con particolare attenzione ai bisogni educativi speciali e agli interventi della legge provinciale cosiddetta “Dopo di noi”, che va a sostenere gli strumenti per i progetti di vita indipendente.

I capigruppo stamane hanno anche concordato l’ordine del giorno della tornata consiliare del 4-5-6 giugno prossimi. Dopo il question time si proverà a esaurire una serie di nomine: le minoranze devono indicare 1 revisore dei conti per il Parco Adamello Brenta, 1 per il Parco di Paneveggio Pale di San Martino e 1 membro del Consiglio provinciale per la famiglia. L’aula deve poi nominare il nuovo Difensore civico provinciale e i garanti per i detenuti e per l’infanzia. A seguire il Consiglio discuterà 3 mozioni rimaste inevase: la 52 del consigliere de Bertolini (distanze tra costruzioni), la 63 di Brunet (centenario di Riccardo Schweizer) e la 64 di Kaswalder (quote di Hydro Dolomiti Energia). Infine due disegni di legge: il 28 della Giunta provinciale per snellire le gare di approvvigionamento dei vigili del fuoco volontari e il 3 di Luca Guglielmi sul ricambio generazionale nelle nomine Pat.