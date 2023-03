ACLI TRENTINE * “LE NUOVE PAROLE DELL’AUTONOMIA“: « CON ROBERTO TONIATTI, PROFESSORE EMERITO PRESSO L’UNIVERSITÀ DI TRENTO (VIA ROMA 2/2 – 17.30) »

08.43 - mercoledì 1 marzo 2023

Le Acli Trentine promuovono una conferenza di approfondimento sui temi della riforma Calderoli contenuti nel Ddl “Autonomia” approvato recentemente del governo Meloni. La proposta di riforma, avanzata dal Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli, delinea l’idea di un’autonomia differenziata che rappresenta il riconoscimento da parte dello Stato di particolari livelli di autonomia, compresa la gestione del gettito fiscale, anche da parte di regioni a statuto ordinario.

Cosa comporta questa riforma per la nostra realtà autonomistica e quali saranno le ricadute per le altre regioni italiane? Ne parliamo con Roberto Toniatti, professore emerito presso l’Università di Trento ed esperto in materia di autonomia che illustrerà i contenuti dalla riforma, la proposta di autonomia differenziata ed approfondirà i temi relativi all’eguaglianza dei diritti sociali e del federalismo fiscale.

LE NUOVE PAROLE DELL’AUTONOMIA

Giovedì 2 marzo ore 17:30

Sede Acli, Trento – Via Roma 57 IV piano

con il professor Roberto Toniatti, Università di Trento