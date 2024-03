CONSIGLIO ORDINE GIORNALISTI TN-AA/SÜDTIROL * INFORMAZIONE: « CONDIVIDIAMO LA MANIFESTAZIONE DI SDEGNO NEI CONFRONTI DI CHI TRAVALICA I CONFINI DEL DIRITTO »

17.36 - giovedì 7 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’autorevolezza di una persona, così come quella di una categoria, si riconosce anche dalla capacità di fare autocritica. Ed è proprio con questo spirito che oggi l’Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige Südtirol fa propria la lettera aperta inviata da un gruppo di associazioni del territorio e indirizzata alle giornaliste e ai giornalisti e a chi li rappresenta. L’Ordine sottoscrive e condivide la manifestazione di sdegno nei confronti di chi, nello svolgimento del proprio lavoro giornalistico, travalica i confini del diritto di cronaca e i princìpi dell’interesse collettivo per pubblicare contenuti offensivi e vittimizzanti. Una prassi che purtroppo rimane consueta, nonostante i numerosi richiami alla deontologia e appelli al senso di responsabilità. Proprio negli ultimi giorni si sono dovuti registrare casi di notizie oggetto di narrazioni distorte, sensazionalistiche e irrispettose, che sono state prontamente segnalate al Consiglio di disciplina.

Il vero giornalismo ha come faro il Testo unico della deontologia e i princìpi richiamati in altri documenti specifici come il Manifesto di Venezia, ispirato alla Convenzione di Istanbul, per un’informazione attenta, corretta e responsabile sul fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica.

La fretta, la concorrenza tra redazioni, la tendenza ad assolversi perché ‘tanto si è sempre fatto così’ non sono più tollerabili. Nella nostra società è maturata una consapevolezza nuova, che giornaliste e giornalisti sono chiamati a rispecchiare nel loro lavoro. Senza scuse.

La ricorrenza dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne, offre un’ennesima occasione di parlare di questi temi. Ma è da tempo che l’Ordine dei giornalisti ha a cuore questo problema e negli ultimi anni ha intrapreso iniziative specifiche per agire sulla sensibilizzazione di colleghe e colleghi, partendo dalla formazione. Sono stati organizzati vari corsi di aggiornamento specifici e altri ne saranno promossi nei prossimi mesi. Di concerto con il Sindacato regionale, l’Ordine ha anche promosso una nuova azione dedicata alla rappresentazione mediatica della violenza di genere attraverso le immagini. L’iniziativa, che sarà presentata in autunno, ha per obiettivo la promozione di una narrazione più rispettosa dei fatti di cronaca che riguardano questioni di genere.

Ma non basta. Serve un’assunzione personale di responsabilità da parte di giornaliste e giornalisti, per interrompere il circolo vizioso degli stereotipi di genere e della narrazione tossica che influenzano la percezione pubblica sul fenomeno. L’Ordine dei giornalisti, insieme al Consiglio di disciplina, rinnova il proprio impegno a presidiare la questione e la propria disponibilità a dialogare con le associazioni, con la politica, con l’opinione pubblica, in uno spirito costruttivo di impegno e responsabilità individuale e collettiva.

*

Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti

del Trentino-Alto Adige/Südtirol

///

Die Autorität einer Person wie einer Berufskategorie drückt sich auch in der Bereitschaft zu Selbstkritik aus. Vor diesem Hintergrund begrüßt die Journalistenkammer Trentino-Südtirol den offenen Brief, den heute mehrere Lokalverbände an Journalistinnen und Journalisten und deren Vertreter gerichtet hat. Die Kammer teilt die Empörung gegenüber denjenigen, die in ihrer journalistischen Tätigkeit die Grenzen des Rechts auf Berichterstattung und den Grundsatz des kollektiven Interesses überschreiten und beleidigende, die Opfer verachtende Inhalte veröffentlichen. Trotz zahlreicher Aufrufe und Appelle an Ethik und Verantwortungsbewusstsein ist diese Unsitte leider immer noch gang und gäbe. Gerade in den letzten Tagen gab es verzerrte, reißerische, menschenverachtende Nachrichten, die dem Disziplinarrat umgehend gemeldet wurden.

Seriöser Journalismus orientiert sich am Einheitstext über die Berufsethik sowie an den Grundsätzen anderer berufsspezifischer Dokumente, wie dem von der Istanbul-Konvention inspirierten Venedig-Manifest, für eine sorgfältige, korrekte und seriöse Information zum Phänomen der Gewalt gegen Frauen und gegen häusliche Gewalt.

Zeitdruck, Konkurrenzkampf unter den Redaktionen oder der Hang, sich damit zu rechtfertigen, dass „man es immer schon so gemacht hat”, sind kein Alibi. Mittlerweile ist ein neues gesellschaftliches Bewusstsein herangereift und diesem müssen Journalistinnen und Journalisten Rechnung tragen. Ohne Ausflüchte und Vorwände.

Ein Anlass über diese Themen zu sprechen, ist insbesondere der Internationale Tag der Frauenrechte am 8. März. Der Journalistenkammer ist das Thema schon seit langem ein Anliegen. In den letzten Jahren hat sie gezielte Initiativen zur Sensibilisierung der Kolleginnen und Kollegen ergriffen und auch das Weiterbildungsangebot darauf ausgerichtet. Es wurden verschiedene, berufsspezifische Weiterbildungskurse organisiert, weitere werden in den kommenden Monaten folgen. Gemeinsam mit der regionalen Journalistengewerkschaft hat die Kammer auch ein Projekt initiiert, das sich mit der Darstellung geschlechtsspezifischer Gewalt in den Medien befasst. Die Initiative, die im Herbst vorgestellt wird, setzt sich eine respektvolle Berichterstattung über geschlechtsspezifische Themen zum Ziel.

Das reicht aber nicht. Journalistinnen und Journalisten müssen persönlich Verantwortung übernehmen. Nur dann kann auf die Wahrnehmung des Phänomens in der Öffentlichkeit Einfluss genommen und der Teufelskreis von Geschlechterstereotypen und toxischen Narrativen durchbrochen werden. Die Journalistenkammer und der Disziplinarrat erachten es als ihre Aufgabe, sich für das Thema weiterhin zu engagieren, mit Verbänden, politischen Vertreter*innen und mit der Öffentlichkeit einen konstruktiven Dialog zu führen, verantwortungsvoll und mit persönlichem und gemeinsamem Engagement.