PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EUROPEI DI CICLISMO: « NON SI SONO REGISTRATI PARTICOLARI DISAGI, SE NON QUALCHE INTERVENTO NECESSARIO PER GARANTIRE L’ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE »

Europei di ciclismo, il bilancio dalla Sala operativa. Anche oggi situazione sotto controllo, qualche intervento per favorire l’accesso alle strutture sanitarie

Sala operativa della Protezione civile al lavoro anche oggi per monitorare la situazione ed intevenire per rispondere ad eventuali emergenze in concomitanza con la terza giornata degli Europei di ciclismo di Trento. Anche oggi, come avvenuto nelle prime due giornate, non si sono registrati particolari disagi, se non qualche intervento necessario a garantire l’accesso alle strutture sanitarie. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, è importante ricordare che per alcune linee i percorsi vengono modificati in base alla chiusura delle strade.

Di seguito ricordiamo orari e vie di accesso chiuse nella giornata di domani, sabato 11 settembre:

dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.15 resteranno chiuse: corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Verdi, via Rosmini, via Prepositura, via Roma, via Manci, via S. Marco, via Clesio, via dei Ventuno, via Venezia, via Mesiano, via Dallafior, via Castel di Pietrapiana, via Tambosi, via Asiago, via Vicenza, via Bezzecca, via Milano, corso III Novembre, via Perini, via Giusti e via Monte Baldo.