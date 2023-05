CONSIGLIERE MERLER * SINDACO IANESELLI; « SBALORDITI PER LE CONTINUE VICENDE DI ILLEGITTIMITÀ DEI SUOI PROVVEDIMENTI, SI SENTE AL DI SOPRA DELLA LEGGE »

12.18 - giovedì 11 maggio 2023

Assistiamo sbalorditi alle continue vicende di illegalità e illegittimità dei provvedimenti del Sindaco Ianeselli, che si sente costantemente al di sopra della legge, ma che riceve solo docce gelate.

Dopo l’annullamento del Tar della Delibera di Giunta – con condanna alle spese – che dava avvio alla Variante del Piano regolatore, per palese violazione di legge, nonché violazione dei diritti e delle prerogative dei consiglieri comunali, era giunta – nei giorni scorsi, addirittura, per la prima volta nella storia del Comune di Trento, una diffida del Prefetto nei confronti del Sindaco, dal proseguire alla registrazione dei bambini di coppie omogenitoriali, in palese violazione di legge.

Ci lascia preoccupati e in forte imbarazzo la notizia dell’apertura di un fascicolo in Procura della Repubblica per le condotte serbate dal Sindaco di aver proceduto alla registrazione all’anagrafe e nei registri pubblici di atti in violazione di legge.

Una giunta di arroganti, che costantemente viola le norme non è degna di questa città. Si profilano elementi per valutare concretamente un maxi esposto alla Corte del Conti per danno erariale.

Avv. Andrea Merler

Consigliere Comunale Trento