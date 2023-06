CONSERVATORIO BONPORTI – TRENTO * “FESTIVAL MONDI CORALI”: «I MIGLIORI CANTORI DAI 18 AI 28 ANNI, SELEZIONATI DAL TERRITORIO NAZIONALE »

13.39 - domenica 25 giugno 2023

Ultimo appuntamento del Festival Mondi corali prima della pausa estiva. Per tutto l’arco dell’anno Accademico al Bonporti di Trento si sono susseguiti eventi corali che hanno dato l’opportunità al pubblico Trentino di assistere alle massime eccellenze della coralità da tutto il territorio nazionale. L’apice del festival si è svolto venerdì 23.

Nell’auditorium del Conservatorio che ha ospitato il Coro giovanile italiano per una prova aperta. Il coro giovanile italiano è un progetto molto ambizioso della Feniarco, che raggruppa i migliori cantori dai 18 ai 28 anni selezionati dal territorio nazionale tramite audizione.

Il coro è in tournée in Trentino in questi giorni, ma dopo aver accettato l’invito della docente di direzione di coro Petra Grassi (che ha diretto il coro per 3 anni) si sono prestati come coro laboratorio per gli allievi di direzione di coro su un repertorio molto impegnativo che solo questo coro può essere in grado di eseguire. Fiorella Monsorno, Roberto Marchione, Marianna Setti e Gioele Andreolli sono stati i giovani allievi di Direzione di Coro, alunni della docente M^ Petra Grassi, che hanno partecipato attivamente dirigendo il Coro Giovanile Italiano in questa occasione.

Le prove del Coro giovanile italiano sono poi continuati con la presenza del pubblico che ha potuto assistere alla modalità di lavoro di questa eccellenza. Alla fine della giornata si è esibito per un breve saluto corale il neoformato coro giovanile Trentino, progetto della federazione cori trentini. Una belle sinergia tra le massime istituzioni territoriali e nazionali della coralità.

Il Bonporti ha una forte ruolo nella formazione di future generazioni di direttori di coro, e questo festival ha solo amplificato la sua volontà di formazione ma anche di divulgazione della coralità di qualità sul territorio.