COMUNE TRENTO * MONTE BONDONE: « CORSI E SKIPASS AGEVOLATI PER I RESIDENTI, CONFERMATA L’OFFERTA “NIGHT AND DAY“»

13.31 - lunedì 6 novembre 2023

Monte Bondone, corsi e skipass agevolati per i residenti. Confermata l’offerta night& day. Tutte le novità dello snow park. Per Trento, il Monte Bondone è la montagna di casa. Per i trentini, è anche il primo posto dove hanno imparato a sciare. A soli 18 chilometri della città si trova infatti una skiarea ampia e variegata, ideale “palestra dello sci” soprattutto per i bambini, ma non solo: 4 seggiovie e 3 tapis roulant per l’avviamento allo sci, 20 km di piste su una superficie di 70 ettari, pari a 100 campi da calcio.

Negli ultimi anni, l’intera skiarea è stata interessata da una serie di interventi di livellamento e ottimizzazione delle piste. La scorsa estate, questo progetto è giunto a conclusione con il completamento dei lavori sulla Topolino, una pista simbolo del Monte Bondone. L’intervento, volto a migliorare la sciabilità e la sicurezza della pista soprattutto nel tratto finale, ha coinvolto l’intera lunghezza del piano sciabile, intervenendo sulle pendenze trasversali e sugli avvallamenti. Tutti gli interventi svolti finora permettono una preparazione più veloce delle piste, con un consistente risparmio di energia e acqua.

Confermato il ricco il programma di eventi dello Snowpark da dicembre a marzo, con test event e competizioni a livello nazionale. Già confermate le gare Fisi Freestyle Snowboark Melinda Cup e il Big Bubble Tour Coppa Italia Freestyle ski slopestyle, ma non mancheranno l’apprezzatissimo Kid’s day (corsi gratuiti e attività per i più piccoli) e l’ormai immancabile contest “Poster me”.

Confermata infine l’offerta Night&Day, che lo scorso anno ha superato ogni aspettativa quantitativa e di gradimento, con sciatori arrivati appositamente sul Monte Bondone anche dal Veneto, dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna per non perdere questa possibilità. Punto di ritrovo degli amanti dello sci, ideale “piazza invernale” che si integra nel calendario dell’offerta non solo della montagna ma anche della città, si conferma una delle proposte più apprezzate del Monte Bondone.

La notturna sarà proposta ogni martedì e giovedì a partire dal 26 dicembre e fino al 14 marzo dalle ore 20 alle 22.30, sulle piste Diagonale Montesel, Cordela, Lavaman e nello Snowpark.

Skipass agevolati per i residenti. Lo skipass stagionale Monte Bondone è valido Night&Day e, comprende 3 giornate sci a scelta tra Paganella e/o Alpe Cimbra grazie all’accordo con Paganella Ski e Skiarea Alpe Cimbra.

Anche per questa stagione sciistica, il Comune di Trento, in collaborazione con Trento Funivie, promuove tra i bambini ed i ragazzi l’avvicinamento allo sci alpino, sport caratteristico del nostro territorio. L’Amministrazione comunale metterà a disposizione dei giovanissimi residenti e delle famiglie un buono pari a 110 euro per l’acquisto di uno skipass stagionale sul Monte Bondone. Potranno godere del buono comunale tutti i bambini e i ragazzi che non hanno ancora compiuto i 19 anni, acquistando gli skipass ai seguenti prezzi:

Cuccioli: 95 euro (nati dal 01/12/2015);

Bambini: 129 euro (nati dal 1/01/2013 al 30/11/2015);

Ragazzi: 179 euro (nati dal 01/12/2007 al 31/12/2012);

Giovani: 247 euro (nati dal 01/01/2005 al 30/11/2007).

Particolari tariffe sono state studiate anche per le famiglie, agevolando soprattutto quelle più numerose. Nel dettaglio:

“Pacchetto Famiglia 1+”

1 Genitore + 1 figlio (nato dal 01/01/2013): 444 euro

1 Genitore + 1 figlio (nato dal 01/01/2005 al 31/12/2012): 528 euro

1 Genitore + 2 figli (nato dal 01/01/2013): 539 euro

1 Genitore + 1 figlio (nato dal 01/01/2005 al 31/12/2012) + 1 figlio (nato dal 01/01/2005): 623 euro

1 Genitore + 3 figli (nato dal 01/01/2013): 634 euro

1 Genitore + 1 figlio (nato dal 01/01/2005 al 31/12/2012) + 2 figli (nato dal 01/01/2005): 718 euro

Per poter usufruire della promozione “Pacchetto Famiglia 1+” è indispensabile che gli intestatari degli skipass siano legati dal rapporto di parentela genitore-figlio, indipendentemente dalla presenza nel medesimo certificato di stato famiglia.

“Pacchetto Famiglia 2+”

2 Adulti +1 Giovane (nato dal 01/01/2005) = 753 euro

2 Adulti + 2 Giovani (nati dal 01/01/2013) = 848 euro

2 Adulti + 1 Giovane (nato dal 01/01/2005 al 31/12/2012) + 1 Giovane (nato dal 01/01/2005) = 932 euro

2 Adulti + 3 Giovani (nati dal 01/01/2013) = 943 euro

2 Adulti + 1 Giovane (nato dal 01/01/2005 al 31/12/2012) + 2 Giovani (nato dal 01/01/2005) = 1.027 euro

Come gli scorsi anni, per poter usufruire della promozione “Pacchetto Famiglia 2+” gli intestatari devono comparire sul medesimo certificato di stato famiglia, indipendentemente dal rapporto di parentela; in alternativa, è sufficiente che i 2 adulti compaiano sul medesimo certificato di stato famiglia, e che il/i giovane/i abbiano un rapporto di filiazione genitore-figlio con almeno uno dei due adulti, indipendentemente dalla presenza nello stesso stato di famiglia. Da quest’anno, il pacchetto è riconosciuto anche per due adulti anche non appartenenti allo stesso stato famiglia e uno o più figli, purché aventi rapporto di parentela di filiazione con entrambi gli adulti.

Queste riduzioni si affiancano alle tariffe agevolate (per abbonamenti giornalieri e stagionali) riservate da Trento Funivie ai residenti nel Comune di Trento.

Nel dettaglio:

Adulti (nati dal 01/12/1958 al 31/12/2004): 380 euro in prevendita fino all’8/12/2023; dopo quella data 420 euro.

Senior (nati dal 01/12/1948 al 30/11/1958): 380 euro

Super senior (nati fino al 30/11/1948): 305 euro.

Per queste tipologie di abbonamento lo sconto è praticato direttamente alle casse di Trento Funivie. Per ottenere invece l’agevolazione sugli abbonamenti stagionali di giovanissimi e famiglie, è indispensabile compilare in ogni sua parte il buono scaricabile dal sito www.comune.trento.it e consegnarlo alle casse di Trento Funivie unitamente a una copia del documento di identità dell’intestatario di ogni skipass.

Gli skipass saranno acquistabili fino a domenica 14 gennaio 2024 (salvo proroga).

È possibile acquistare lo skipass stagionale e ogni altro tipo di skipass direttamente online sul sito skimontebondone.it; al termine dell’acquisto verrà inviato via email un voucher dotato di QR Code da presentare alle biglietterie o al desk di prevendita per ritirare lo skipass. Il buono del Comune di Trento dovrà essere consegnato insieme al voucher insieme a un documento di identità.

Lo skipass stagionale sarà acquistabile in prevendita anche presso il punto informativo Apt Trento Monte Bondone in piazza Dante a partire dal 18 novembre e fino al 22 dicembre 2023 (dal martedì al sabato con orario 9-13; 14-17.30) e presso le biglietterie sul Monte Bondone all’apertura degli impianti.

Sullo shop online sarà possibile acquistare anche skipass di breve durata (giornalieri e a ore) ai prezzi convenzionati con il Comune di Trento. In questo caso, sarà necessario registrarsi alla sezione dedicata caricando un documento di identità, che sarà validato dagli uffici della società entro 48 ore. Ai prezzi convenzionati, è applicato un ulteriore sconto del 5% se lo skipass è acquistato online. Ad esclusione degli stagionali, le modalità di acquisto sono del tutto automatiche: il ritiro dello skipass potrà avvenire tramite QR Code direttamente presso le Pickup box automatiche. In alternativa, per i trentini e più in generale per chi viene spesso a sciare in Bondone, è disponibile anche la Monte Bondone Card, una speciale tessera keycard su cui è possibile caricare, di volta in volta, lo skipass acquistato online. Sullo shop online sarà sufficiente associare il numero univoco della card al proprio profilo per renderla personale e nominativa. Ad ogni acquisto, lo skipass in possesso sarà automaticamente abilitato. La Monte Bondone Card ha validità pluriennale.

Progetto scuola-sport, riconfermati i corsi di sci alpino e nordico

Anche per questa stagione invernale il Comune di Trento promuove l’avviamento e il perfezionamento della pratica dello sci in collaborazione con Trento Funivie, le scuole di sci, i maestri di sci e i noleggiatori del Monte Bondone. È confermato l’ampliamento a tutta la stagione della validità dell’abbonamento compreso nel pacchetto del corso. I corsi per la disciplina della discesa e del fondo, rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti a Trento, si svolgeranno sulle piste del Monte Bondone a partire dal 12 gennaio 2024 per 10 settimane (20 ore complessive) in orario extrascolastico: il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17 o, in alternativa, il sabato mattina dalle 8.45 alle 10.45. Il servizio di trasporto in autobus riservato, con accompagnatore, sarà messo a disposizione dal Comune di Trento.

Sci alpino. Per i partecipanti nati dopo l’1/12/2015 il costo del corso di sci alpino sarà di 237 euro; per i partecipanti nati prima dell’1/12/2015 il costo del corso di sci alpino sarà di 259 euro. La quota comprende lo skipass stagionale valido su tutti gli impianti del Monte Bondone, oltre a tre giornate nelle skiaree di Alpe Cimbra e Paganella.

Sci di fondo. Il costo del corso di sci di fondo con la scuola Sci Fondo Viote presso il Centro fondo Viote sarà di 130 euro per i bambini fino a 10 anni non compiuti e per chi già possiede l’abbonamento stagionale al Centro Fondo Viote. Per i bambini dai 10 anni compiuti il costo è di 162 euro e comprende il biglietto di accesso alla pista.

Sarà possibile iscriversi ai corsi presso l’ufficio informazioni dell’Apt Trento Monte Bondone in piazza Dante dal giorno 18 novembre fino al 22 dicembre 2023 (salvo proroga o comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili). Dopo il pagamento verranno rilasciati dei buoni per lo skipass, per il noleggio a prezzo agevolato (l’attrezzatura dovrà essere ritirata prima dell’inizio del corso) e un voucher per le lezioni di sci. Lo skipass stagionale potrà essere acquistato direttamente al desk Trento Funivie, consegnando obbligatoriamente il buono skipass predisposto per lo skipass stagionale dal Comune di Trento. I dépliant informativi saranno in distribuzione nelle classi degli Istituti scolastici della città e saranno inoltre inviati tramite posta elettronica ai genitori degli alunni.

Snowpark, tutte le novità

La stagione invernale 23/24 dello snowpark Monte Bondone è caratterizzata da molte riconferme e qualche novità sia nel settore tecnico che per gli eventi. Ci saranno tre strutture fisse nuove che completeranno le linee facile e intermedia e permetteranno agli utenti di sperimentare tricks in sicurezza. Lo snowpark rimane uno dei più sviluppati dell’arco alpino e soprattutto uno dei più sostenibili. I lavori in terra realizzati nel 2017 permettono un enorme risparmio sia di neve che di utilizzo di mezzi battipista. Per quanto riguarda gli eventi abbiamo delle importanti riconferme come la tappa Fisi di snowboard slopestyle il 4 febbraio e il Big babol tour che sarà una tappa ufficiale dei campionati italiani di freeski slopestyle dal 23 al 25 febbraio. Inoltre siamo riusciti a portare la prima coppa Italia in assoluto della nuova categoria Fisi: Jib. Lo snowpark ospiterà questa competizione sabato 16 marzo e saranno previste molte altre iniziative in quel weekend che verrà chiamato Monte Bondone Jib Festival. L’apertura ufficiale dello snowpark è prevista per venerdì 22 dicembre. Lo snowpark, condizioni permettendo, sarà sempre aperto durante le notturne.

Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito skimontebondone.it e a contattare Trento Funivie (skipass@montebondone.it) oppure l’Azienda per il Turismo Trento Monte Bondone (info@trento.info).