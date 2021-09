PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MART: « IL MUSEO ADERISCE ALLE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO, SABATO 25 E DOMENICA 26 SETTEMBRE LE VISITE GUIDATE SONO GRATUITE »

Il Mart aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio. Sabato 25 e domenica 26 settembre le visite guidate sono gratuite.

Tornano questo fine settimana le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Al Mart visite guidate gratuite alle Collezioni e, nell’ultimo weekend di apertura, alla mostra Botticelli. Il suo tempo. E il nostro tempo.

Le Giornate Europee del Patrimonio sono ormai diventate il primo appuntamento dell’autunno e segnano l’inizio della nuova stagione. Lanciate nel 1991 con l’intento di “potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra i Paesi europei”, le giornate sono un’occasione per festeggiare i musei, i parchi archeologici e i luoghi del patrimonio, chiamati a proporre eventi, laboratori e attività didattiche.

Patrimonio culturale: TUTTI inclusi. È questo lo slogan dell’appuntamento di GEP 2021: un momento di riflessione sulla partecipazione inclusiva e attiva di tutti, nessuno escluso, al patrimonio culturale. Un tema che non poteva non essere accolto dal Mart. Da oltre trentacinque anni l’Area educazione e mediazione culturale del museo organizza attività, laboratori e percorsi che rappresentino un’opportunità di crescita per tutti rendendo il museo un luogo vivo in cui incontrare o re-incontrare l’arte.

Anche quest’anno, quindi, il Mart rinnova la sua partecipazione alle Giornate Europee del Patrimonio. Sabato 25 e domenica 26 settembre il museo propone visite guidate gratuite alle Collezioni e alla mostra in chiusura dedicata a Sandro Botticelli.

L’appuntamento di sabato 25 settembre alle 16.00 sarà un momento per scoprire la ricchezza del patrimonio museale delle Collezioni accompagnati da una mediatrice del Mart.

Domenica 26 sarà invece l’ultima occasione per visitare la mostra dell’estate: Botticelli. Il suo tempo. E il nostro tempo. Due le visite guidate con le mediatrici culturali, alle 15.00 e alle 16.00. Due opportunità imperdibili per ammirare a Rovereto i capolavori dell’artista prediletto di Lorenzo il Magnifico e le sue influenze sui linguaggi contemporanei.

È possibile prenotarsi alle visite guidate entro venerdì alle 12.00 scrivendo a: [email protected] o chiamando lo 0464 454108-135.