PD – TRENTINO * SCOMPARSA FRANCA BAZZANELLA: FERRARI, « FIGURA DI STRAORDINARIO RILIEVO PER LA GEOGRAFIA POLITICA E SOCIALE DELL’ALTO GARDA E DEL TRENTINO TUTTO »

È con sgomento che apprendiamo la triste notizia della scomparsa di Franca Bazzanella, una figura di straordinario rilievo per la geografia politica e sociale dell’Alto Garda e del Trentino tutto, per aver sempre saputo anteporre a tutto i valori dell’umanità, della solidarietà e della tolleranza, impegnando l’intera esistenza nell’affermarne la centralità.

Il Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino, nel porgere i sentimenti di un sincero e profondo cordoglio a familiari ed amici, indica l’esperienza di questa Donna come segno di una forza morale capace di oltrepassare ogni difficoltà e di spendersi sempre per gli ultimi e i più deboli, nel solco di una tradizione di accoglienza e di vicinanza che dice della potente umanità che abitava Franca Bazzanella e che ora rimane a noi come eredità preziosa.

*

La Presidente del Gruppo cons. P.D.

Sara Ferrari