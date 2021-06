PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MOBILITÀ: « RIQUALIFICAZIONE STAZIONE FERROVIARIA, L’ACCORDO CON RFI E COMUNE GIOVEDÌ PRIMO LUGLIO »

Accordo tra Provincia, RFI e Comune sulla stazione dei treni di Trento. Giovedì 1 luglio alle 12.30 la conferenza stampa in Sala Depero con l’Amministratrice Delegata di RFI.

L’Amministratrice Delegata di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) Vera Fiorani, accompagnata dalla Responsabile Direzione Stazioni di RFI Sara Venturoni, sarà presente a Trento nella giornata di giovedì prossimo, 1 luglio 2021, in occasione della formalizzazione dell’accordo con la Provincia autonoma di Trento, rappresentata dal presidente Maurizio Fugatti, e il Comune di Trento, presente il sindaco Franco Ianeselli, per il restyling della stazione ferroviaria della città capoluogo in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Saranno presenti anche i vertici dei settori mobilità di Provincia autonoma e Comune di Trento.

La firma dell'”Accordo per la riqualificazione della Stazione Ferroviaria e dell’ambito urbano contermine tra RFI, Provincia autonoma e Comune di Trento” è prevista alle ore 12.30 presso la Sala Depero della Provincia autonoma di Trento. I dettagli dell’accordo saranno resi noti nel corso dell’incontro con la stampa che seguirà subito dopo.

Di seguito il programma dell’incontro di giovedì 1 luglio 2021: ore 12.30 è prevista la firma dell’Accordo tra RFI, Provincia autonoma di Trento e Comune di Trento e a seguire la conferenza stampa.