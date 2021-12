FDI * NOMINE PARTITO: URZÌ, « LA PRESIDENTE NAZIONALE GIORGIA MELONI MI HA NOMINATO COMMISSARIO PROVINCIALE PER IL TRENTINO »

16:40 - 1/12/2021

La Presidente nazionale di Fratelli d’Italia On. Giorgia Meloni ha provveduto a nominarmi nelle scorse ore commissario provinciale del partito per il Trentino.

L’incarico verrà svolto in continuità con l’opera di consolidamento di FdI nel territorio e nelle istituzioni in provincia di Trento avviato con successo dal sen. Adolfo Urso che aveva lasciato a seguito della elezione a presidente del Copasir e per rispetto dell’autonomia dello stesso.

Abbiamo importanti sfide di fronte a noi. Il tesseramento (non ancora concluso) ha mostrato uno straordinario successo di adesioni attraverso la rete dei Circoli ma anche la rete. Gli iscritti sono l’ossatura di ogni impresa politica e la crescita esponenziale di Fratelli d’Italia in questi ultimi mesi ha dimostrato l’attrattività della proposta politica nazionale e locale del partito e della sua classe dirigente che si pone con orgoglio come una delle colonne della coalizione che sostiene l’attuale maggioranza, con la propria identità e le proprie proposte caratterizzanti.

Nei prossimi giorni sarà consolidata la rete territoriale di referenti del partito e sarà avviata una azione di ascolto della classe dirigente per consolidare anche scelte di fondo di carattere programmatico che guardino al prossimo futuro.

Vice commissario è stato nominato da Giorgia Meloni il consigliere comunale di Trento Cristian Zanetti sino ad oggi referente regionale enti locali.

Il gruppo consiliare provinciale svolge oggi, assieme a quelli comunali e circoscrizionali, un’azione incisiva nelle sedi istituzionali per rappresentare gli interessi e le sensibilità di una Comunità sempre più numerosa.

La rappresentanza del partito trentino anche a livello parlamentare, attraverso il senatore Andre De Bertoldi, rafforza questo ruolo ormai centrale sulla scena locale.

Come commissario ho inteso confermare la fiducia verso l’intera classe dirigente locale riservando ad una conferenza organizzativa e programmatica provinciale ad inizio dell’anno l’affinamento dell’azione politica del partito ed il suo consolidamento territoriale.

*

Alessandro Urzì

Neo commissario provinciale di Fratelli d’Italia per il Trentino – Portavoce regionale