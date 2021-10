COMUNE TRENTO * MOBILITÀ: « PAGAMENTO DELLA SOSTA CON SMARTPHONE, NUOVI OPERATORI IN ARRIVO E NUOVA COMUNICAZIONE »

Pagamento della sosta con smartphone, nuovi operatori in arrivo e nuova comunicazione. Completati i lavori all’Autosilo Buonconsiglio, in arrivo il Telepass

Trentino Mobilità ha attivato il pagamento della sosta con smartphone fin dal 2014 con un solo operatore. Dall’inizio del 2021, a seguito dell’apertura di una nuova procedura di accreditamento, la Società ha convenzionato già tre operatori (il bando per l’adesione è sempre aperto), mentre altri due sono in fase di convenzione.

Avere più operatori in una città turistica come Trento agevola la sosta sia della cittadinanza sia degli ospiti, anche stranieri. Il pagamento della sosta con smartphone ha una costante crescita lineare e ha raggiunto, nella città di Trento, una quota vicina al 20%. L’obiettivo è incrementare questa modalità di pagamento, che offre vantaggi sia per la cittadinanza (10% di riduzione della tariffa a Trento, pagamento al consumo e massima flessibilità oraria nella gestione della sosta) che per Trentino Mobilità (minore costo di gestione del contante e dei parcometri), oltre che vantaggi ambientali, legali alla riduzione di diversi consumi (carta, carburante, manutenzioni, ecc.).

Accordo Trentino Mobilità – Istituto Artigianelli. Per comunicare servizi e attività della società, Trentino Mobilità ha stipulato un accordo con l’istituto Artigianelli. Si tratta di un percorso triennale all’interno dell’Alta formazione professionale che, grazie a un accordo di partenariato, prevede la realizzazione del progetto “Comunicare la transizione ecologica”. Una prima fase di questo progetto è stata proprio la predisposizione di una campagna comunicativa volta alla promozione del pagamento della sosta tramite smartphone. Tale campagna si concretizzerà con la diffusione di uno spot promozionale, di un video tutorial e di altro materiale informativo, che vengono oggi presentati al pubblico.

Nuovi lavori all’Autosilo Buonconsiglio. Di proprietà di Terfin srl (Unione commercio), l’Autosilo Buonconsiglio è gestito da Trentino Mobilità. Con i suoi 488 posti, di cui 350 attualmente riservati agli abbonati e 138 a disponibilità oraria, il parcheggio è stato sottoposto a lavori di manutenzione e caratterizzazione dei piani, a completamento degli interventi di sistemazione delle corsie, della parte esterna sul lato est e dell’uscita su via Manzoni, eseguiti da Terfin a fine 2020.

In seguito alle chiusure di via Suffragio, piazza Mostra e via San Martino, la richiesta di nuovi abbonamenti per residenti è stata numericamente limitata: 11 i nuovi abbonamenti mensili, 13 quelli annuali.

È previsto inoltre l’equipaggiamento del parcheggio con la tecnologia Telepass da parte di Terfin, dunque con un investimento a cura della proprietà.