SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA (TN) * STAGIONE INVERNALE: « DAL 4/12/2021 PISTE E IMPIANTI APERTI ANCHE A FOLGARIDA MARILLEVA E PINZOLO, PRENOTAZIONE NON PIÙ OBBLIGATORIA »

10:40 - 2/12/2021

Dal prossimo weekend la SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta entra nel vivo della stagione turistica invernale. Dopo la partenza in grande spolvero di Madonna di Campiglio a partire dal 27 novembre scorso, da sabato 4 dicembre 2021 si scia anche sulle piste di Folgarida Marilleva e Pinzolo, con un anticipo nella zona della Val Rendena già nella giornata di venerdì 3 dicembre. L’80% degli impianti di risalita e quasi il 60% dei tracciati saranno a disposizione di sciatori e snowboarder che non vedono l’ora di mettersi alla prova sulle piste perfettamente innevate della SkiArea più grande del Trentino.

Saranno aperti anche i collegamenti tra le località – e, quindi, tra Madonna di Campiglio e Pinzolo e tra Madonna di Campiglio e Folgarida Marilleva – che consentiranno agli ospiti della SkiArea di passare facilmente dalla Val di Sole alla Val Rendena fino a Pinzolo e viceversa, godendosi gli splendidi panorami regalati dalle Dolomiti di Brenta. Altre piste e altri impianti potranno aggiungersi di giorno in giorno, ogni qualvolta, cioè, le condizioni del manto nevoso lo consentiranno. Gli snowmaker della SkiArea sono, infatti, attentissimi a cogliere ogni occasione favorevole data dal meteo per mettere in azione il sistema di innevamento programmato e ultimare così la preparazione di tutti i tracciati. Tutte le informazioni sulle nuove aperture sono comunque reperibili sul sito della SkiArea SKI.it.

Da sabato, nella zona di Folgarida Marilleva, saranno, inoltre, accessibili anche i Family Park di Folgarida, Panciana, Alpe Daolasa e Marilleva 1.400 per una vera “vacanza family” all’insegna del relax e del divertimento.

Si ricorda che agli impianti si accede esclusivamente muniti di Green Pass e mascherina chirurgica o superiore (FPP2) e nel rispetto del distanziamento e delle norme stabilite a contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Non sarà più obbligatoria, invece, la prenotazione della giornata di sci, salvo il sopraggiungere di eventuali nuove prescrizioni da parte del Governo nazionale o modifiche previste dal nuovo protocollo relativo alle classificazioni di Regioni e Province.

Per ulteriori informazioni su impianti e tracciati aperti, condizioni meteo, bollettino neve e condizioni delle piste visitare il sito SKI.it.