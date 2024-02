COMUNE TRENTO * CARNEVALE: « UN WEEKEND RICCO DI APPUNTAMENTI, ANCORA DUE GIORNI DI FESTEGGIAMENTI CON SFILATE E BUON CIBO »

13.39 - venerdì 16 febbraio 2024

Carnevale, un weekend ricco di appuntamenti. Ancora due giorni di festeggiamenti con sfilate e buon cibo. Trento è pronta a festeggiare anche questo weekend il Carnevale con molti appuntamenti, alcuni dei quali sono stati rimandati a causa del maltempo di domenica scorsa.

Ravina e Romagnano. A Ravina e Romagnano domani dalle 10 “Sbigolada di Carnevale” con colazione, pasta per pranzo e merenda.

Gardolo. Domani alle 12 tutti a festeggiare al “Carnevale a Spini” con truccabimbi e pranzo, anch’esso posticipato di una settimana causa maltempo.

Argentario. Domenica 18 dalle 12 a Martignano si festeggerà con polenta, musica e giochi dalle 12 e, alla stessa ora, ci sarà il Carnevale a Tavernaro con maccheroni al ragù, brodo di carne caldo, bevande e musica.

Meano. Domenica 18 si svolgerà il Carnevale dei ragazzi di Meano, che era stato rimandato per la pioggia. A partire dalle 10.30 sarà possibile festeggiare con la sfilata delle mascherine che alle 13.30 sfileranno accompagnate dal Corpo Bandistico di Vigo Cortesano e con la distribuzione dei gnocchi alle 14.

Bondone. Dopo il rinvio dell’evento causa maltempo, domenica 18 febbraio ci sarà il “Carnevale a Cadine” con distribuzione di pasta, strauben e cioccolata calda, truccabimbi e spettacoli di animazione per bambini.

Sardagna. Anche a Sardagna si è dovuto aspettare una settimana per festeggiare in compagnia. Domenica 18 febbraio tutti al “Carnevale a Sardagna” per l’aperitivo con uova sode, grostoi e pranzo con pasta al ragù, vin brulè e bibite.

Povo. Domenica 18 febbraio a Povo si celebra il “Carnevale a Oltrecastello”. Anche qui si è dovuto attendere una settimana per assistere a partire dalle 13.30 alla tradizionale sfilata con distribuzione di pasta.