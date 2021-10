COMUNE DI TRENTO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « ORA VISIONABILE SUL SITO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA » (LINK)

A seguito della nota del 12 ottobre 2021 con cui RFI ha attivato l’iter per l’approvazione del PFTE – Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica relativo alla circonvallazione merci di Trento trasmettendo il progetto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e alla Presidente della Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico, il PFTE, nella sua completezza è stato reso pubblico ai fini del dibattito pubblico in data odierna e visionabile al seguente link:

https://www.mit.gov.it/rfi-npp-lotto-3a-circonvallazione-di-trento

Sarà cura del Comune di Trento pubblicare nei prossimi giorni il progetto anche sul proprio sito.