COMMISSIONE PAT PARI OPPORTUNITÀ: ESIBIZIONE RAPPER – LETTERA A CENTRO S. CHIARA: PRESIDENTE TAUFER, « CONTRARIETÀ PER LA SUA ESIBIZIONE IL 31/10 AL SANBAPOLIS TRENTO »

12.39 - lunedì 30 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Spett.le Centro Culturale Santa Chiara di Trento

Gent.mo Sindaco di Trento

dott. Franco Ianeselli

Gentilissime/i Assessore/i del Comune di Trento

Oggetto: esibizione rapper

La Commissione Pari Opportunità esprime la sua forte contrarietà all’esibizione, in data 31 ottobre presso il Teatro Sanbapolis di Trento, di un rapper conosciuto anche per i suoi testi fortemente lesivi della dignità delle donne e di incitamento alla violenza contro di ess4e.

Tale esibizione, rivolta soprattutto ad un pubblico giovane, rappresenta il distillato di una sotto-cultura sessista, violenta e fortemente irrispettosa verso le donne, che come istituzione pubblica abbiamo cercato – con tutti i mezzi e con tutte le risorse per noi disponibili – di contribuire a contrastare e sradicare in tutta la collettività anche e soprattutto attraverso progetti mirati alle nuove generazioni.

Vi invitiamo quindi a cancellare tale esibizione, lanciando un segnale chiaro e univoco dell’impegno comune a contrastare – e non incoraggiare – tale sottocultura di odio, violenza e becero e pericoloso sessismo.

Distinti saluti.

La Presidente della Commissione

dott.a Paola Taufer