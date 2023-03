ITAS MUTUA * GESTIONE RECLAMI – DATI IVASS: « TRA LE MIGLIORI COMPAGNIE TRADIZIONALI IN ITALIA, NEI PRIMI SEI MESI 2022 REGISTRATO UN -27%. »

11.36 - mercoledì 1 marzo 2023

Il primo semestre del 2022 segna per ITAS Mutua un risultato particolarmente brillante nella gestione dei reclami che calano del 27% rispetto allo stesso periodo del 2021. Una decrescita costante quella del numero di reclami giunti alla Compagnia che vede una riduzione su base annuale a partire dall’ 1% nel 2019, del 39% nel 2020 e del 16% nel 2021.

Le performance delle compagnie assicurative in questo ambito sono state diffuse nei giorni scorsi da IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ha certificato così l’ottimo risultato di ITAS, frutto di un importante lavoro interno che negli ultimi anni ha saputo dare una forte risposta per migliorare costantemente la qualità del servizio offerto agli 800 mila soci assicurati in tutta Italia.

“Siamo davvero orgogliosi del risultato ottenuto dalla Compagnia in questo particolare ambito” – affermano il Presidente di ITAS Mutua Giuseppe Consoli e l’amministratore delegato e direttore generale Alessandro Molinari. “Un risultato che testimonia ancora una volta come la nostra Mutua sia particolarmente attenta non solo alla qualità dei propri prodotti ma anche al servizio ai soci assicurati per dare una risposta concreta ed adeguata alle esigenze di oggi. E la costante decrescita nel numero dei reclami che la nostra Compagnia sta registrando nel corso degli ultimi anni ci stimola a fare sempre meglio. Sono questi gli indicatori su cui si misura la mutualità”.

I dati lusinghieri pongono ITAS in una posizione positiva anche nei confronti delle altre compagnie assicurative con una media di 1,41 reclami per milione di premi, rispetto ad una media di mercato del 3,37 (dati primo semestre 2022 relativi al ramo RC Auto, tradizionalmente il più impattato dai reclami).

Un risultato particolarmente importante è stato raggiunto dalla controllata Assicuratrice Valpiave S.p.A. che, per ramo RC Auto, è risultata essere la compagnia più virtuosa d’Italia con solo 0,23 reclami per milione di premi.

Per quanto riguarda ITAS Vita infine, i reclami del primo semestre 2022 vedono un calo del 17,8% con 0,14 reclami per milione di premi a fronte di una media di mercato Vita di 0,17.

E’ apprezzabile sottolineare infine come anche la tempistica di reazione sia degna di nota, dato che ITAS Mutua ha garantito responso mediamente in 22 giorni a fronte dei 45 massimi imposti dalla legge, offrendo così un servizio particolarmente apprezzato in ottica di vicinanza e tempestività di risposta ai problemi dei soci assicurati.