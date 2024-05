COMMISSIONE EUROPEA * ECONOMIA GREEN: « DALLA BEI 100 MILIONI DI EURO A “ETRA”, PER SOSTENERE LA TRANSIZIONE PIÙ VERDE E CIRCOLARE»

13.35 - martedì 28 maggio 2024

Dalla BEI 100 milioni di euro a ETRA per sostenere la transizione verso un’economia più verde e circolare. La Banca europea per gli investimenti (BEI) e ETRA SpA Società benefit hanno siglato un accordo da 100 milioni di euro per potenziare gli impianti di riciclaggio e il servizio idrico integrato in Veneto.

Il finanziamento della BEI è supportato da InvestEU, il programma di investimenti dell’Unione europea che ha l’obiettivo di attivare investimenti per oltre 372 miliardi di euro entro il 2027. L’impegno del Gruppo BEI in Italia all’interno di InvestEU ha già generato importanti ricadute economiche nel Paese, con finanziamenti per circa 2,7 miliardi di euro.

Nel dettaglio, gli interventi principali finanziati con le risorse messe a disposizione dalla BEI includono la ristrutturazione e la costruzione di impianti per il trattamento dei rifiuti e l’approvvigionamento idrico, l’acquisto di veicoli alimentati a biometano e l’estensione delle reti idriche. Il progetto contribuirà quindi a promuovere l’azione climatica e la transizione verso un’economia più circolare, obiettivi chiave del Green Deal europeo.

Inoltre, la BEI ha già finanziato l’ammodernamento e l’efficientamento della rete idrica in Veneto sottoscrivendo nel 2022 gli Hydrobond emessi dal consorzio Viveracqua, emissione a lungo periodo del valore di 148,5 milioni da parte di sei gestori consorziati in Viveracqua.

Il Commissario Europeo per l’Economia Paolo Gentiloni ha dichiarato: “Questo è un ottimo esempio di come il programma InvestEU insieme alla BEI promuova la transizione verso un’economia più verde e resiliente. L’accordo sosterrà gli investimenti in impianti di riciclaggio e servizi idrici nella regione Veneto, contribuendo ad avanzare verso un’economia più circolare, a proteggere le nostre risorse naturali e a mitigare gli impatti del cambiamento climatico.”

Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI, ha commentato: “Questo accordo dimostra la vicinanza della BEI alle utilities italiane e rappresenta un passo significativo per sostenere la transizione verso un’economia più circolare e resiliente, promuovendo soluzioni innovative che contribuiranno a proteggere l’ambiente e a migliorare la qualità della vita dei cittadini.”

Il Direttore Generale di Etra Domenico Lenzi ha affermato: “La nostra società ha ottenuto l’affidamento del servizio ambientale integrato per 15 anni dal 2023 e ha quindi potuto programmare investimenti consistenti per migliorare la sostenibilità delle proprie attività. Al contempo anche gli investimenti nel settore idrico, per incrementare la resilienza e la resistenza al cambiamento climatico, sono in crescita costante dal 2020. Il sostegno della BEI e della Commissione Europea è quindi molto importante per supportare l’economia circolare di ETRA sia per la durata (superiore a quella normalmente reperibile dal mercato creditizio) sia per le condizioni molto vantaggiose.”

3,75 miliardi di euro investiti dalla BEI a favore del servizio idrico in Italia negli ultimi 5 anni. Con più di 1.600 progetti e circa 80 miliardi di euro di finanziamenti erogati dal 1958 ad oggi, la BEI è uno dei principali finanziatori del settore idrico a livello mondiale. In particolare, l’Italia è stata il maggior beneficiario delle risorse BEI dedicate al settore idrico negli ultimi 5 anni, con 40 operazioni finanziate per un totale di 3,75 miliardi di euro.

Informazioni generali

Il programma InvestEU fornisce all’Unione europea un finanziamento cruciale a lungo termine, facendo leva su ingenti fondi pubblici e privati a sostegno di una ripresa sostenibile. Inoltre, contribuisce a mobilitare gli investimenti privati per le priorità politiche dell’UE, come il Green Deal europeo e la transizione digitale. InvestEU riunisce sotto un unico tetto la moltitudine di strumenti finanziari dell’UE precedentemente disponibili per sostenere gli investimenti nell’Unione europea, rendendo il finanziamento di progetti di investimento in Europa più semplice, efficiente e flessibile. Il programma è costituito da tre componenti: il Fondo InvestEU, l’InvestEU Advisory Hub e il Portale InvestEU. Il Fondo InvestEU viene distribuito attraverso partner esecutivi che investiranno in progetti utilizzando la garanzia di bilancio dell’UE di 26,2 miliardi di euro. L’intera garanzia di bilancio sosterrà i progetti di investimento dei partner esecutivi, aumentando la loro capacità di rischio e mobilitando così almeno 372 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi.

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l’istituzione finanziaria di lungo termine dell’Unione europea e i suoi azionisti sono gli Stati membri. Finanzia investimenti validi in grado di contribuire agli obiettivi strategici dell’UE. I progetti della BEI rafforzano la competitività, stimolano l’innovazione, promuovono lo sviluppo sostenibile, migliorano la coesione sociale e territoriale sostenendo nel contempo una transizione giusta e rapida verso la neutralità climatica. Negli ultimi cinque anni, il Gruppo BEI ha erogato finanziamenti a favore di progetti in Italia per più di 58 miliardi di euro.

ETRA S.p.A. – Società benefit è una multiutility a totale proprietà pubblica, cioè una società soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci in base all’art. 30 del TUEL (Comitato di Coordinamento). L’attività di ETRA si svolge nell’ambito del Bacino del fiume Brenta, che si estende dall’Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l’area del bassanese, l’Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. Questo territorio, attraverso i propri rappresentanti (70 Comuni, Consiglio di Bacino Brenta per l’idrico e Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti), ha affidato a ETRA compiti essenziali per la collettività: la gestione dei servizi idrici e dei servizi ambientali integrati.