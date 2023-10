ARCIDIOCESI TRENTO * PACE NEL MONDO: « LUNEDÌ 16 OTTOBRE ALLE 18.00 PREGHIERA IN CATTEDRALE, MARTEDÌ GIORNATA DI DIGIUNO »

09.04 - sabato 14 ottobre 2023

In preghiera per la pace. La Diocesi di Trento promuove un incontro in Cattedrale lunedì 16 alle ore 18 e aderisce alla giornata di digiuno proposta dal Patriarca di Gerusalemme. Anche la comunità diocesana trentina si raccoglie in preghiera per la pace nel mondo. Di fronte all’escalation di violenza in Medio Oriente, al protrarsi della guerra tra Russia e Ucraina, ai troppi conflitti che si consumano nel silenzio, la Chiesa di Trento propone due “momenti forti” all’inizio della prossima settimana.

Lunedì 16 ottobre alle ore 18 è in programma un incontro di preghiera guidato dall’arcivescovo Lauro Tisi e aperto a chiunque condivida l’urgenza di invocare il dono della pace. l giorno seguente, martedì 17 ottobre, anche la Diocesi di Trento aderisce alla giornata di digiuno e preghiera proposta dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini.

Pizzaballa, a nome di tutti gli Ordinari, ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi “per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione” in comunione con i cristiani di Terra Santa. Un appello condiviso e rilanciato anche dalla presidenza della Cei e rivolto a tutte le Diocesi. In Trentino sono invitate ad aderire alla giornata di digiuno tutte le comunità cristiane, con momenti di preghiera personale o comunitaria.

Nel frattempo, domenica 15 ottobre, in tutte le celebrazioni eucaristiche risuonerà questa intenzione: “Padre misericordioso e forte: tu non sei un Dio di disordine, ma di pace. Spegni nella Terra Santa l’odio, la violenza e la guerra perché rifioriscano l’amore, la concordia e la pace. Ti imploriamo ancora per la martoriata Ucraina e molti altri Paesi che vivono l’orrore della guerra”.