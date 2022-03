19.11 - giovedì 3 marzo 2022

È già trascorso un anno dalla scomparsa di Sara Pedri e non c’è ancora una verità processuale da raccontare, che ci dica il perché di tanta sofferenza. C’è però una verità morale certa: chi doveva e poteva non ha agito in modo responsabile sulla base della conoscenza di fatti reali che accadevano e che rendevano tossico il reparto di ginecologia di Trento.

#VeritàperSaraPedri

