COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE – TRENTINO * A31: « LA PROPOSTA DELLA VALDASTICO È UN PROGETTO DEVASTANTE DA UN PUNTO DI VISTA AMBIENTALE, AL LIMITE DELLA REALIZZABILITÀ TECNICA »

A31. La Giunta Provinciale nei giorni scorsi ha adottato il documento preliminare alla variazione del Piano urbanistico provinciale, che prevede l’uscita della Valdastico a Rovereto sud. L’amministrazione PROVINCIALE insiste nel voler programmare e costruire un’opera inutile e impattante, che punta a realizzare interessi estranei a quelli del Trentino stesso.

La proposta della Valdastico su Rovereto, già dal progetto di massima, è un progetto devastante da un punto di vista ambientale ed è al limite della realizzabilità tecnica. Come Comitato per la mobilità sostenibile non possiamo che affiancarci a gran parte della Comunita della Vallagarina che ha già detto di no A QUEST’ OPERA DANNOSA.

Jacopo Zannini

Giuseppa Lopardo

a nome del Comitato Mobilità Sostenibile del Trentino