CIA – ROSSATO – DALPALÙ (FDI) * ORSA JJ4: « BENE LA CATTURA DELL’ESEMPLARE PROBLEMATICO, DIFENDERE GLI ANIMALI NON A DISCAPITO DELLA VITA UMANA »

10.47 - martedì 18 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Orsa JJ4, Gruppo consiliare Fratelli d’Italia. “Esprimiamo apprezzamento per la cattura dell’esemplare problematico e ribadiamo il nostro sostegno alla Giunta provinciale per difendere i nostri cittadini”. Nelle scorse ore, è stata finalmente catturata l’orsa Jj4, ricercata per l’uccisione del giovane runner di 26 anni Andrea Papi. Secondo quanto precisato recentemente dal Presidente Fugatti, l’esemplare verrà trasferito nel centro faunistico del Casteller (dove è rinchiuso anche M49), in attesa della decisione del Tar.

Esprimiamo apprezzamento per la cattura di un esemplare problematico in quanto confidente e di comprovata aggressività. Ringraziamo i custodi forestali e tutti coloro che sono intervenuti nel corso delle ricerche dell’animale e della cattura, nella speranza che si possa addivenire presto anche al fermo di tutti gli altri esemplari interessati da provvedimenti provinciali. Cogliamo l’occasione per ribadire la nostra vicinanza e il nostro sostegno all’operato della Giunta provinciale che, in collaborazione con i Rappresentanti istituzionali degli Enti locali presenti sul territorio, sta mettendo in campo tutte le azioni possibili per garantire alla nostra cittadinanza il massimo della sicurezza.

Nelle prossime settimane, a sostegno dell’attività messa in campo dalla Giunta provinciale, il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia lancerà, nei numerosi gazebo allestiti sul territorio trentino, la campagna di raccolta firme dal titolo “Difendere gli animali, ma non a discapito della vita umana”, per chiedere che l’Autorità competente intervenga al fine di spostare orsi e lupi dal Trentino.

*

Gruppo consiliare provinciale – Fratelli d’Italia

Cons. Claudio Cia

Cons. Katia Rossato

Cons. Bruna Dalpalù