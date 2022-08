CIA (FDI) * ELEZIONI – LISTE CORTE APPELLO: « ECCO I NOMI DEI CANDIDÀTI FDI, DE BERTOLDI – AMBROSI – GALATEO – GEROSA – URZÍ » (AREE E COLLEGI)

10.52 - lunedì 22 agosto 2022

Oggi ho avuto il privilegio di partecipare al deposito della lista dei candidati di Fratelli d’Italia con il Commissario Alessandro Urzì:

Questa è la lista:

Andrea de Bertoldi, Senatore, Collegio uninominale camera Trento;

Alessia Ambrosi, Consigliera provinciale, capolista sul collegio plurinominale camera per la Regione del Trentino Alto Adige;

Marco Galateo secondo in lista sul collegio plurinominale camera per la Regione del Trentino Alto Adige;

Francesca Gerosa terza in lista sul collegio plurinominale camera per la Regione del Trentino Alto Adige;

Alessandro Urzì, Consigliere provinciale di Bolzano, capolista collegio plurinominale camera Regione Veneto.

Claudio Cia

Presidente Gruppo Consiliare Fdi Provincia autonoma Trento

