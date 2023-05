CGIL CISL UIL – TRENTINO * MINACCE A FUGATTI: « FATTO GRAVE CHE CONDANNIAMO CON FERMEZZA, INVOCARE LA VIOLENZA È ATTO PERICOLOSO »

16.59 - lunedì 29 maggio 2023

Minacce al presidente Fugatti. Piena solidarietà da Cgil Cisl Uil. Dichiarazioni dei segretari generali Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti. “Apprendiamo con sconcerto la notizia delle minacce indirizzate al presidente Maurizio Fugatti, con una busta contenente anche un proiettile. Si tratta di un fatto grave e sconsiderato che condanniamo con fermezza.

Le divergenze di opinione e di visione fanno parte del confronto politico e sociale, le regole della democrazia impongono, però, che esse siano espresse e manifestate in piena libertà, ma sempre dentro argini di rispetto e civiltà. Invocare la violenza è un atto molto pericoloso, che non trova mai alcun tipo di giustificazione, anche nei momenti in cui il confronto è più aspro. Al contrario esaspera le differenza, alimentando lo scontro. Esprimiamo dunque la solidarietà e la vicinanza di Cgil Cisl Uil del Trentino al presidente della Provincia, augurandoci che atti di tal tipo non si ripetano