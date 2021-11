CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * LAVORI AULA: « DOMANI LA PRIMA COMMISSIONE ESAMINERÀ LA MANOVRA FINANZIARIA 2022, PROPOSTA DALLA GIUNTA PAT »

​​ Da domani pomeriggio e poi con una serie di sedute programmate nell’arco di due settimane fino al 26 novembre, la Prima Commissione del Consiglio provinciale esaminerà a palazzo Trentini la manovra finanziaria proposta per il 2022 dalla Giunta. Il pacchetto della finanziaria è formato da tre disegni di legge firmati dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti: il ddl 120 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022″; il ddl 121 “Legge di stabilità provinciale 2022″; e il ddl 122 “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024″. Domani pomeriggio a partire dalle 14.30 sono previste l’illustrazione e la discussione generale dei tre documenti da parte del presidente Fugatti.

Lunedì 15 e martedì 16 novembre si svolgeranno le audizioni. Le prime sono in programma lunedì dalle 9.00 alle 13.00 con, nell’ordine e separatamente, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, DIRPAT e FENALT, il Coordinamento provinciale imprenditori e Associazione trentina dell’edilizia (ANCE). Nel pomeriggio a partire dalle 14.00 e fino alle 17.00 la Prima Commissione ascolterà il Comitato per l’imprenditoria femminile, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, la Federazione provinciale allevatori (FPA), l’Associazione contadini trentini (ACT), Confagricoltura del Trentino – Unione agricoltori, la Confederazione italiana agricoltori (CIA), la Federazione provinciale Coldiretti e il Consiglio delle autonomie locali – Consorzio dei comuni trentini.

Ancora le consultazioni ma questa volta con i singoli assessori della Giunta, impegneranno l’organo consiliare per tutta la giornata di martedì 16 novembre. Che al mattino incontrerà Stefania Segnana, assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, seguita da Mattia Gottardi, assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale, poi da Achille Spinelli, assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro e infine da Roberto Failoni, assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo. Nel pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 la Prima Commissione sentirà Giulia Zanotelli, assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca, poi Mirko Bisesti, assessore all’istruzione, università e cultura, e infine Mario Tonina, assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione.

Le giornate finali di giovedì 25 e di venerdì 26 novembre saranno dedicate all’esame degli articoli dei tre disegni di legge e degli emendamenti. Per arrivare al voto il programma non indica l’ora di fine lavori di venerdì.

Lunedì 22 e martedì 23 novembre le altre quattro Commissioni permanenti dovranno esprimere e trasmettere alla Prima il parere richiesto a ciascuno in merito agli articoli della manovra sui quali questi organi hanno competenza.

Anche i consiglieri provinciali che non sono membri della Prima Commissione potranno partecipare alle sedute con diritto di parole (non di voto), ma solo in videoconferenza.