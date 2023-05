CGIL CISL UIL – TRENTINO * CASA: « UN MILIONE PER IL FONDO AFFITTI È UNA GOCCIA NEL MARE DELL’EMERGENZA ABITATIVA »

16.40 - martedì 23 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Casa. Un milione per il fondo affitti è una goccia nel mare dell’emergenza abitativa. Sindacati delusi: si investa subito la somma residua dei 45 milioni per il bonus bollette, si investa negli alloggi sociali e si indicizzi l’Icef all’inflazione.

“Aumentare con un milione di euro la dotazione del fondo affitti è poco più che fumo negli occhi: il provvedimento non dà risposte concrete al bisogno di alloggi delle tante famiglie che non possono permettersi una casa sul libero mercato, visto che la platea resta la stessa. Serve, invece, indicizzare l’Icef al costo della vita e alzare la soglia per permettere anche ai tanti cittadini oggi in difficoltà di accedere alla misura di sostegno”. Lo dicono Cgil Cisl Uil che vedono nella scelta annunciata dall’assessora Zanotelli l’ennesimo annuncio elettorale. “Improvvisamente la Giunta si è svegliata – dicono Manuela Faggioni, Michele Bezzi e Walter Alotti -. L’emergenza abitativa in Trentino non si risolve con spot a giorni alterni. Serve un piano concreto, invece si scontano cinque anni di totale immobilismo”.

Per questa ragione le tre sigle chiedono l’immediata convocazione del Comitato provinciale per le politiche abitative. “Fino ad adesso tutte le volte che l’Esecutivo ha fatto da solo, ha fatto provvedimenti poco efficaci. Quasi la metà dei 45 milioni di euro promessi per il bonus bollette non sono stati spesi e giacciono nelle casse di Piazza Dante – proseguono i sindacalisti -. Si parta da qui per avviare un ragionamento concreto che serva ad ampliare il numero di alloggi sociali e a canone moderato, a ristrutturare in tempi rapidi gli oltre 1000 appartamenti sfitti di Itea, ad aggiornare al costo della vita le misure di sostegno alle famiglie. Senza queste scelte siamo solo sul terreno della propaganda”.

Le tre sigle sono scettiche anche di fronte al provvedimento per l’acquisto della prima casa per i giovani. “E’ un passo troppo timido. Servono misure che agiscano sulla garanzia dei mutui per abbattere l’aumento delle rate. Oggi per tutti quelli che una casa l’hanno già acquistata, gli interessi sono insostenibili”, insistono.

Infine sulla questione dell’estensione della rateizzazione delle spese per le bollette per gli inquilini Itea Cgil Cisl Uil invocano chiarezza. “Il continuo rimpallo di responsabilità e accuse reciproche è avvilente. Si sta offrendo uno spettacolo irrispettoso delle cittadine e dei cittadini, soprattutto dei tanti che si trovano in enormi difficoltà con i conguagli”, concludono.