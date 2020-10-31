https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/10/Schermata-2020-10-31-alle-17.35.50.png 232 1000 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/AGO.png admin2020-10-31 17:36:262020-10-31 17:37:34MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS - COVID 19 - « I DATI AGGIORNATI Al 31 ottobre 2020 IN DIRETTA ON LINE PER SINGOLE REGIONI D'ITALIA / POSITIVI - DECEDUTI - INCREMENTO CASI »
MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS – COVID 19 – « I DATI AGGIORNATI AL 31 OTTOBRE 2020 IN DIRETTA ON LINE PER SINGOLE REGIONI D’ITALIA / POSITIVI – DECEDUTI – INCREMENTO CASI »