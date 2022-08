CENTRO DOCUMENTAZIONE “ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI” * 11MO FESTIVAL INTERNAZIONALE: « CONCERTO DI VALENTIN SILVESTROV AND FRIENDS, A CLES – TRENTO (7/7 ORE 21.00)

20.07 - sabato 06 agosto 2022

“Omaggio all’Arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli” 11° Festival Internazionale – 2022. Appuntamento a Cles, Auditorium del Liceo “Bertrand Russell”. L’evento previsto all’Auditorium del Liceo “Bertrand Russell” di Cles (Trento) (Audiorium del Polo Scolastico) (via IV Novembre, 35)

Domenica 7 agosto 2022 con inizio alle ore 21.00.

Concerto di Valentin Silvestrov & Friends

Valentin Silvestrov, pianoforte;

Alexey Chernov, pianoforte; Gala Chistiakova, pianoforte;

Vitaly Pisarenko, pianoforte; Dinara Klinton, pianoforte

Imperdibile appuntamento

in omaggio al grande pianista Arturo Benedetti Michelangeli promosso dal Centro di Documentazione “Arturo Benedetti Michelangeli”

Domenica 7 Agosto 2022, con inizio alle ore 21

nell’Auditorium del Liceo “Bertrand Russell” di Cles il celebre pianista-compositore ucraino Valentin Silvestrov terrà un concerto in Omaggio ad Arturo Benedetti Michelangeli con 4 altri grandi pianisti, due russi e due ucraini :

Alexey Chernov, Gala Chistiakova,

Vitaly Pisarenko e Dinara Klinton

in programma musiche di Silvestrov

L’appuntamento è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Un eccezionale evento musicale, di straordinario significato culturale internazionale, in esclusiva italiana, avrà luogo domenica 7 agosto 2022 nell’ambito del Festival internazionale “Omaggio all’Arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli” (undicesima edizione – luglio e agosto 2022).

Valentin Silvestrov & Friends

Nato a Kiev nel 1937, Valentin Silvestrov è il più grande compositore ucraino vivente: le sue musiche sono oggi conosciute e apprezzate in tutto il mondo, dall’Europa alle Americhe all’Estremo Oriente.

Per l’occasione due pianisti russi (Alexey Chernov e Gala Chistiakova) e due grandi pianisti ucraini (Vitaly Pisarenko e Dinara Klinton), tutti e quattro artisti di grande fama internazionale e di assoluto valore, si alterneranno sul palcoscenico per rendere omaggio al maestro Silvestrov, autentica leggenda vivente, eseguendo un’ampia scelta di suoi capolavori pianistici, incluse alcune composizioni inedite che verranno tenute a battesimo proprio a Cles in quest’occasione. Il maestro Silvestrov sarà presente alla serata e in conclusione eseguirà lui stesso, al pianoforte, alcune delle sue ultime creazioni.

È la prima volta che Valentin Silvestrov partecipa a un concerto in Italia.

Il Maestro, in seguito al conflitto in Ucraina, ha dovuto abbandonare Kiev con la famiglia nei mesi scorsi e attualmente vive a Berlino.

L’omaggio che gli renderanno, insieme, quattro grandi pianisti ucraini e russi è un segno di come la musica possa rappresentare un’ideale artistico di superiore vicinanza tra i popoli, pur in un momento tragico come quello che attualmente stiamo attraversando.

Sarà dunque un evento che vedrà sul palco il grande compositore assieme a illustri pianisti, per una serata dedicata all’amore per la grande musica ed all’amicizia tra i popoli , dall’alto significato simbolico per un messaggio universale di speranza.

Sicuramente questo progetto (un’esclusiva mondiale del Centro Michelangeli di Brescia) richiamerà l’attenzione della stampa e dei media a livello nazionale e internazionale.

