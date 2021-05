COMUNE DI TRENTO * “ STRADA DE LA LAVANDA ”: « PARCHEGGIO PUBBLICO DA 21 POSTI IN LOCALITÀ DOSSOL A SOPRAMONTE, STANZIATI 280 MILA EURO »

Parcheggio pubblico da 21 posti in località Dossol a Sopramonte. Il nuovo parcheggio pubblico in località Dossol a Sopramonte verrà realizzato nell’area ceduta all’Amministrazione in seguito alla costruzione dell’edificio nella limitrofa zona C3 – aree di espansione del PRG.

La conformazione di quest’area consente di ricavare un parcheggio con 20 posti auto, più uno riservato alle persone diversamente abili, con aree a verde alberato e fioriture varie.

Il nuovo parcheggio, che sarà accessibile da via Dossol, si trova lungo il percorso pedonale denominato “Strada de la Lavanda” che collega i due nuclei storici di Sopramonte ed infatti ricade in gran parte in “Area di rispetto storico, ambientale e paesaggistico”. Il parcheggio si propone proprio di servire il nucleo storico densamente abitato di Dossol che è carente di spazi parcheggio per i residenti.

Il parcheggio sarà collegato alla via pubblica a monte attraverso un marciapiede che corre lungo il confine del nuovo edificio fino a raccordarsi al marciapiede esistente su via Dossol oppure attraverso il percorso pedonale esistente a valle, denominato “Strada de la Lavanda”, che raggiunge verso est piazza della Pesa.

Completano i lavori la realizzazione dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche, l’installazione di sette punti luce a LED che consentono una buona illuminazione stradale con un notevole risparmio energetico ed il rivestimento in pietra dei nuovi muri di sostegno.

Per l’intervento sono stati stanziati 280mila euro; l’inizio dei lavori è previsto entro il prossimo novembre per una durata pari a 150 giorni.