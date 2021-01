CONSIGLIO REGIONALE TN-AA – PACCHER RISPONDE A DEGASPERI: * « RIVALUTAZIONE ISTAT INDENNITÀ CONSILIARE MENSILE, 7,35 EURO DA GENNAIO 2014 »

Al Consigliere regionale Filippo DEGASPERI – La legge regionale n. 6/2012 prevede agli articoli 2 comma 1 e 3 comma 1, lettera a) l’indennità consiliare mensile e la quota mensile per il rimborso spese da sottoporre alla rivalutazione ISTAT a decorrere dalla XV legislatura. Le percentuali per la rivalutazione individuate dall’Ufficio di Presidenza in carica negli anni dal 2014 a 2019 sono 0,075 (riferita a dicembre 2013), 0,45, 0,45, 0,25, 1,55, 1,35.

Gli importi rapportati alle percentuali suindicate anno per anno comportano in merito all’indennità consiliare per il periodo dal 2014 al 2019 un aumento lordo mensile pari a euro 7,35 da gennaio 2014, a euro 51,48 da gennaio 2015, a euro 95,81 da gennaio 2016, a euro 120,55 da gennaio 2017, a euro 274,32 da gennaio 2018 e a euro 410,33 da gennaio 2019. Nel medesimo periodo (2014-2019) il rimborso spese sopra evidenziato anno per anno in considerazione delle medesime percentuali è stato individuato negli importi mensili lordi di euro 0,53 da gennaio 2014, di euro 3,68 da gennaio 2015, di euro 6,84 da gennaio 2016, di euro 8,61 da gennaio 2017, di euro 19,59 da gennaio 2018 e di euro 29,31 da gennaio 2019.

Non è stata effettuata alcuna liquidazione; le relative risorse in relazione a quanto previsto dalla legge regionale n. 6/2012 sono state quantificate e accantonate nelle rispettive voci del bilancio di previsione del Consiglio regionale.