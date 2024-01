CENTO PER CENTO ANIMALISTI * TRENTINO – GRANDI CARNIVORI: « PROTESTA SIMBOLICA DEI NOSTRI MILITANTI, CASTELLER BLINDATO DALLE FORZE DELL’ORDINE »

13.48 - giovedì 11 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Questa mattina Militanti del Movimento Centopercentoanimalisti (organizzatori) e Animalisti comuni, si sono radunati nei pressi del TAR di Trento per l’esito del trasferimento dell’Orsa Gaia. Come al solito i giudici del TAR emaneranno il verdetto nei prossimi giorni.

Verso le 11:30 i Militanti e altri Animalisti hanno deciso di dirigersi al Casteller dove sono rinchiusi i poveri Orsi, per una protesta simbolica. Ad attenderli il reparto Mobile della Polizia di Stato, Carabinieri e Agenti della Digos di Trento. Nessun problema con le FdO, successivamente il raduno è stato sciolto.

In attesa del trasferimento di Gaia e di Papillon, i nostri Militanti non si fermeranno con le azioni di disturbo vs le politiche nefaste della giunta provinciale guidata da Fugatti. Ultima infamia: l’uccisione di otto Orsi all’anno programmata già prima delle elezioni.

CENTOPERCENTOANIMALISTI