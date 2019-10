FERRARI (PD) * CURE DENTALI GRATUITE: « ALCUNE AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE PROVINCIALE HANNO BISOGNO DI ULTERIORE RINFORZO »

Cure dentali gratuite: un principio da salvare. La consigliera Sara Ferrari, preoccupata per il futuro e la sopravvivenza di un servizio per la salute dei cittadini unico in Italia, come quello garantito dalla legge provinciale sull’odontoiatria, interroga la Giunta per sollecitare interventi migliorativi puntuali e per sapere quali modifiche intenda proporre. Alcune azioni previste dalla legge provinciale hanno bisogno di ulteriore rinforzo, soprattutto deve decollare un sistema fortemente coordinato sulla prevenzione, perché far crescere giovani sani e consapevoli fa guadagnare loro in salute e le casse pubbliche in risparmio delle cure successive.

Questa legge garantisce un servizio di assistenza gratuita per i bambini e le persone in difficoltà economica che non esiste altrove, rimane un vanto dell’assistenza sanitaria rivolta a tutti, in un campo, la cura e l’igiene dentale, purtroppo trascurato dal sistema sanitario nazionale. Come tale va difesa e, ove necessario, migliorata per evitare che chi non può permettersele rinunci alle cure perché troppo costose o si rivolga all’estero.