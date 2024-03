CENTO PER CENTO ANIMALISTI * ORSI: « FACCIAMO CONOSCERE AI TURISTI LA REALTÀ TRENTINA, PRESIDIO AL MUSE (17/3 – 14.00) »

09.14 - mercoledì 6 marzo 2024

Il DDL firmato da Fugatti apre una stagione di sterminio per gli Orsi: otto Orsi l’anno uccisi “legalmente” per tre anni, significa il 25% della popolazione attuale degli Orsi nel Trentino. A questi si devono aggiungere quelli uccisi sottobanco, quelli uccisi dai bracconieri e quelli morti per cause naturali.

Considerando che in questi ultimi anni è stato ucciso il 7% degli Orsi, e che ogni anno toccherà anche a quattro cuccioli, è chiara l’intenzione di arrivare all’estinzione di questi Animali in loco. La proposta, che segue i deliri di Fugatti, viene dall’assessore alle foreste Roberto Failoni; è supportata dal parere complice dell’ISPRA, e gode dell’approvazione del Governo.

Tutti i poteri sono coalizzati contro gli Animali Liberi: ora gli Orsi, poi toccherà a Lupi, Linci, Sciacalli: il terreno è già pronto. Lega e FdI, i partiti dei cacciatori, dei mercanti d’armi, degli speculatori, non si smentiscono. Dopo l’azione dimostrativa al Casteller, nostri militanti saranno presenti domenica 17 marzo al MUSE di Trento, per sollecitare i visitatori (turisti perlopiù) a prendere coscienza di quanto sta avvenendo nel Trentino. Dietro la bella facciata c’è il marcio.

CENTOPERCENTOANIMALISTI