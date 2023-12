CEI – CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA * TELEFONATA ZUPPI-PIZZABALLA: « COMUNITÀ DELLA SACRA FAMIGLIA DI GAZA, SOLIDARIETÀ E VICINANZA »

13.56 - domenica 17 dicembre 2023

Il Card. Zuppi telefona al Card. Pizzaballa. Solidarietà e vicinanza alla comunità della Sacra Famiglia di Gaza. Questa mattina il Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, ha raggiunto telefonicamente il Card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, per esprimere la vicinanza delle Chiese in Italia alla comunità di Gaza all’indomani dell’attacco alla parrocchia cattolica della Sacra Famiglia in cui hanno perso la vita la signora Nahida Khalil Anton con sua figlia Samar Kamal Antone e altre due persone sono rimaste gravemente ferite.

Nel manifestare solidarietà alla popolazione duramente provata dal conflitto, il Presidente della CEI ha rinnovato l’appello per un immediato cessate il fuoco: “A pochi giorni dal Natale – ha detto – uniamo le nostre voci a quella di Papa Francesco ed eleviamo la nostra preghiera perché il rumore delle armi si trasformi in canto di pace. Il Bambino che viene ci invita a chinarci sul dolore di quanti stanno soffrendo a causa di questa guerra mondiale a pezzi, in particolare in Terra Santa. Auspichiamo che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per arrivare ad una soluzione che garantisca i diritti di tutti, a partire da quelli al cibo e alle cure per la comunità palestinese”.