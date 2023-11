CEI – CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA * « INCONTRO REFERENTI SERVIZI DIOCESANI TUTELA MINORI E ADULTI VULNERABILI E CENTRI DI ASCOLTO » (PDF)

18.57 - venerdì 17 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

È in corso a Roma il primo incontro nazionale dei referenti dei Servizi diocesani per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili e dei Centri di ascolto. I testi dei saluti di Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Segretario Generale della CEI, di P. Andrew Small, Segretario della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, di Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, e di Gianfranco Costanzo, Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.