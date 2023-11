ON. FERRARI (PD) * EMERGENZA ABITATIVA: « IN BILANCIO IL GOVERNO NON FINANZIA GLI AFFITTI, DA SALVINI SPERO SOLUZIONI ALTERNATIVE »

18.03 - venerdì 17 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

“Nell’illustrazione di una interrogazione in commissione ambiente l’onorevole Sara Ferrari ha chiesto al Governo “quali siano le ragioni del mancato rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli nella legge di bilancio, anche per conoscere quali strumenti alternativi di immediata applicabilità abbia intenzione di adottare per far fronte alla grave emergenza abitativa in atto nel Paese”.

“Non posso essere soddisfatta di questa risposta- afferma la deputata- perché ci viene detto che mentre il Ministro Salvini sta valutando l’entità del disagio abitativo, ed elabora la sua riforma, tuttavia, nel frattempo, i soldi non ci sono. Quindi il governo si sta proiettando verso nuovi progetti e nuovi programmi, che però per ora non si vedono e quindi i cittadini come lo pagano intanto l’affitto? Posso dare un’apertura di credito senz’altro alle buone intenzioni, pro futuro, ma per ora la riforma non c’è e nella Legge di Bilancio i soldi non ci sono per rispondere alle esigenze immediate, in un periodo di aumento dei prezzi e crisi economica così pesante. Spero che il ministro Salvini arrivi con soluzioni alternative in tempi quanto più ravvicinati, che portino sollievo al bisogno dell’abitare per famiglie, studenti e pensionati, che non possono aspettare i tempi di una riforma”.

Così la deputata dem Sara Ferrari, componente della commissione Ambiente, rispetto al sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, nel corso del Question Time nella medesima commissione.

On. Sara Ferrari

In allegato il testo dell'interrogazione e della risposta del Governo

Interrogazione a risposta immediata in Commissione Ambiente

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – Per sapere – premesso che:

rispondendo ad un’interrogazione a risposta immediata alla Camera in relazione all’emergenza abitativa (n. 3-00554), il Ministro Salvini ha dichiarato che: “Per quello che riguarda il Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni e il Fondo morosità incolpevole, sarà una delle voci che chiederemo di finanziare in legge di bilancio nel prossimo autunno”;

nel testo del disegno di legge di bilancio presentato al Parlamento da parte del Governo non vi è traccia di quanto promesso dal Ministro e, a conferma di ciò, si rileva che nello stato di previsione del MIT i capitoli 1690 e 1693, afferenti al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e al Fondo inquilini morosi incolpevoli, non figurano più;

le ultime risorse destinate a tali Fondi risalgono infatti all’esercizio 2022;

è passato quindi un anno e, a parte sentir parlare di un fantomatico “nuovo ambizioso, rivoluzionario e visionario piano casa”, nulla si vede all’orizzonte per affrontare nell’immediato il dramma dell’emergenza abitativa;

di quel piano casa, su cui il Ministro ha dichiarato di lavorare da mesi, non vi è traccia e, nel frattempo, si acuisce il dramma di chi, da un lato, rischia di non avere più un alloggio e, dall’altro, dei proprietari che di conseguenza non vedono corrisposto regolarmente l’affitto e sono costretti ad avviare procedure di sfratto;

si tratta di una situazione socialmente grave che deve essere affrontata con misure urgenti;

in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio, il vice-premier, nonché Ministro, Salvini ha dichiarato che: “il centrodestra non presenterà emendamenti” alla manovra -:

quali siano le ragioni del mancato rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli in sede di legge di bilancio, anche al fine di conoscere quali strumenti alternativi di immediata applicabilità abbia intenzione di adottare per far fronte alla grave emergenza abitativa in atto nel Paese.

Simiani – Braga – Curti – Ferrari – Scarpa