PAT * “PREMIO EUREGIO GIOVANI RICERCATORI“: « LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE AL FORUM EUROPEO DI ALPBACH »

11.46 - venerdì 11 agosto 2023

Nell’ambito della Giornata del Tirolo, in calendario il prossimo 20 agosto. Premio Euregio Giovani Ricercatori, la cerimonia di premiazione al Forum europeo di Alpbach. Come può essere ulteriormente sviluppata la transizione energetica in Tirolo, Alto Adige e Trentino e cosa è necessario per rafforzare ancora di più la sicurezza dell’approvvigionamento di energia nell’Euregio: a questi e altri quesiti rispondono i progetti candidati al Premio Euregio Giovani Ricercatori e al Premio innovazione dell’Euregio di quest’anno.

I riconoscimenti saranno assegnati anche per questa edizione in occasione della Giornata del Tirolo del Forum europeo di Alpbach, che si terrà domenica 20 agosto 2023.

La giuria degli esperti ha selezionato in vista della finale quindici progetti di giovani ricercatori, imprenditori e innovatori dell’Euroregione.

“Credo sia importante sottolineare la risposta davvero significativa dei giovani studiosi che hanno partecipato a questo premio e che hanno contribuito concretamente con le loro idee a portare al centro dell’attenzione le tematiche delle fonti rinnovabili e dell’energia, anche nel loro uso più innovativo, ampliando grazie all’impulso dato da Euregio le frontiere della ricerca – è il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento e dell’Euregio Maurizio Fugatti – Questo evidenzia il ruolo centrale di Euregio, che permette una condivisione di intenti e la creazione di sinergie anche in campi cruciali per l’agenda politica internazionale; è in questi settori strategici che si plasma il futuro dei nostri territori: l’individuazione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia che sappiano armonizzare lo sviluppo sostenibile e la protezione ambientale, possono stimolare la crescita economica e il benessere sociale delle nostre comunità”.

“La transizione energetica è una sfida e un’opportunità per i prossimi anni – per il Tirolo, l’Euregio e l’intera Europa. Per gestirla in modo vincente e garantire allo stesso tempo la sicurezza dell’approvvigionamento, sono necessari approcci nuovi, di alta qualità, scientificamente validi e diversificati. In linea con lo spirito del Forum europeo di Alpbach, con i Premi Euregio Giovani Ricercatori e il Premio innovazione dell’Euregio presentiamo al pubblico giovani pensatori e pensatrici visionarie. Tutti loro si sono confrontati con queste sfide. Sono compiaciuto per le numerose candidature di quest’anno e sono lieto di selezionare i progetti vincitori alla Giornata del Tirolo”, afferma il Capitano del Tirolo Anton Mattle, ringraziando tutti i partecipanti per le loro candidature e sottolineando: “Anche quest’anno si potrà constatare che lo spirito di innovazione e la ricchezza di idee di giovani ricercatori e ricercatrici, innovatori e innovatrici come anche delle imprese definiscono l’Euroregione”.

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher fa inoltre riferimento ai numerosi imprenditori eccellenti che operano in Alto Adige e nell’Euroregione nel campo della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e delle tecnologie sostenibili. “Con il documento strategico ‘Piano Clima Alto Adige 2040’, la Provincia di Bolzano sta adottando misure per contrastare il cambiamento climatico. Per realizzare la svolta energetica e poter garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, è necessario che tutti gli attori sociali ragionino insieme e collaborino. Solo insieme possiamo realizzare il cambiamento climatico”, afferma Kompatscher, che ringrazia i partecipanti e il grande interesse per i Premi Euregio e si congratula con i finalisti.

Gli Euregio-Awards

Tutti i finalisti selezionati dalla giuria sono invitati al Forum europeo di Alpbach, dove presenteranno il loro lavoro e si confronteranno con scienziati di fama e con esperti nel settore dell’innovazione. Sia i progetti, sia le presentazioni dei finalisti saranno valutate da due giurie di esperti dei tre territori, presiedute da Ulrike Tappeiner, Presidente della Libera Università di Bolzano (Premio Euregio per Giovani Ricercatori) e da Marcus Hofer, Direttore Generale della Standortagentur Tirol (Premio innovazione dell´Euregio).

Premio Giovani Ricercatori

Anche quest’anno, il Premio Giovani Ricercatori, patrocinato dalle Camere di Commercio e Industria dei tre territori e giunto alla dodicesima edizione, sarà assegnato per progetti innovativi a giovani all’inizio della loro carriera scientifica, di età inferiore ai 35 anni. Verranno selezionati sei progetti finalisti, incentrati su tematiche che spaziano dalle energie rinnovabili agli effetti economici e politici delle politiche energetiche. Al vincitore sarà attribuito un premio di 5.000 euro; il secondo premio è di 2.500 euro, il terzo di 1.000 euro.

Premio innovazione

Per la sesta edizione del Premio innovazione, nove tra imprenditori ed imprenditrici, innovatori e innovatrici dell’Euregio, hanno presentato progetti relativi a prodotti, tecnologie e servizi. Il progetto vincitore riceverà anche quest’anno un premio di 10.000 euro. Il secondo classificato si aggiudicherà 5.000 euro, il terzo 2.000 euro.