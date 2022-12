CAVADA (LEGA TRENTINO) * ENAIP – TESERO: « APPROVATO MIO ODG, PER LA REALIZZAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL’ISTITUTO »

17.15 - venerdì 16 dicembre 2022

“E’ con particolare soddisfazione che comunico l’avvenuta approvazione, nel corso della discussione sul Bilancio di previsione 2023-2025, di una mia Proposta di ordine del giorno che impegna la Giunta ad adoperarsi affinché si proceda celermente alla realizzazione definitiva dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’Istituto ENAIP di Tesero.

Questa scuola professionale, grande fonte di prestigio per la realtà locale, opera nel settore alberghiero e della ristorazione dal 1979 e in quello della lavorazione del legno dal 2003, avendo quindi già formato molte figure esperte operanti nel processo di produzione di manufatti lignei, chiaramente in aggiunta ad intere generazioni di cuochi, camerieri e segretari impiegati nell’ambito turistico, altro grandissimo punto di forza del Trentino.

Se il carattere di prim’ordine di questo centro di formazione è indubbio, è altrettanto vero che l’edificio che lo ospita attende da più di un decennio di essere profondamente rinnovato, in particolare con la ristrutturazione della mensa del settore alberghiero e con la realizzazione sia di nuove aule, sia dell’area ristorazione per la scuola del legno.

Premettendo che, da un lato, vi era già l’adozione – risalente all’anno 2013 – da parte della PAT di un Progetto Definitivo di ristrutturazione dell’istituto e che, dall’altro, in più occasioni mi ero recato presso lo stesso per verificarne lo stato in prima persona, mi premeva particolarmente dare un ulteriore contributo, con un nuovo impulso, finalizzato al rapido raggiungimento dell’ultimazione dei lavori già stabiliti. Infatti, oltre all’importanza per l’istituto di avere una struttura sicura, efficiente e accogliente, in grado di garantire ai suoi studenti l’ottimale svolgimento delle lezioni, sottolineo il mio particolare legame con questa scuola, poiché è proprio presso di essa che ho conseguito il diploma di cuoco.

Comunque, al di là della mia affezione personale, ribadisco l’esemplarità di tale centro di formazione e quanto sia importante il fatto che la mia proposta sia stata approvata, a maggior ragione in vista delle Olimpiadi 2026, le quali, costituendo un’enorme possibilità di crescita per tutto il Trentino, rappresentano anche una grande opportunità per gli allievi della scuola locale di beneficiare di stage e collaborazioni con l’organizzazione dell’evento stesso e ai quali, chiaramente, si vogliono fornire i mezzi necessari a far fruttare al meglio questa occasione imperdibile.

Preciso infine che la presente Amministrazione Provinciale, pienamente conscia del fatto che la formazione professionale costituisca un asse fondamentale per la trasmissione di competenze alle giovani generazioni, ha già avviato una serie di iniziative per dare nuovo impulso alle proposte delle scuole dedicate a vari settori, innalzandone il livello qualitativo.”