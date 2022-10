RAI 1 – “ LINEABLU “ * LA BARCOLANA: « LA REGATA CHE TRASFORMA TRIESTE NELLA CAPITALE EUROPEA DELLA VELA, 8 OTTOBRE »

18.07 - venerdì 07 ottobre 2022

La Barcolana, la regata che trasforma Trieste nella capitale europea della vela, è al centro del nuovo appuntamento con “LineaBlu”, in onda sabato 8 ottobre alle 14.00 su Rai 1. Donatella Bianchi approda nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia per una diretta che racconterà tutti i preparativi e le attività a ridosso della partenza della regata. Quest’anno l’ospite d’onore della Barcolana sarà la nave più bella del mondo, la Vespucci, che arriverà a Trieste sabato, diventando protagonista della puntata di “LineaBlu”. Tra i temi toccati, ci saranno gli aggiornamenti sulle principali ricerche scientifiche e le tecnologie più aggiornate in difesa del Mediterraneo, presentate al Sea Summit, luogo di incontro tra i ricercatori e gli innovatori di tutto il mondo.

Infine, Fabio Gallo, con le sue interviste in diretta, mostrerà le barche più belle e tecnologicamente avanzate.