CAVADA E PAOLI (LEGA) * TERZA COMMISSIONE: “NUOVO SGARBO ISTITUZIONALE DELLE MINORANZE, ASTENSIONE NOSTRA PER RISPETTO DELL’ATTESA DEL PARERE DEL CAL”

19.50 - lunedì 8 maggio 2023

“Si è consumato in Terza Commissione l’ennesimo sgarbo delle minoranze nei confronti dei commissari di maggioranza sul punto all’ordine del giorno dedicato alla variante al PUP relativa all’ambito di connessione Corridoio Est.

I sottoscritti, infatti, nonostante la posizione della Lega sia chiara e ferma sul punto, hanno chiesto di spostare la votazione per consentire la preventiva espressione di parere da parte del Consiglio delle Autonomie Locali – pur non vincolante – anche in considerazione del fatto che questo era stato richiesto proprio dalla commissione nelle scorse settimane. Quale maggior sintomo di rispetto istituzionale e di considerazione di tutti gli organismi coinvolti. Peccato che i membri di opposizione e lo stesso presidente della Commissione Job non abbiano acconsentito a questa premura, pretendendo di votare immediatamente.

Votazione nella quale i sottoscritti, per coerenza e ossequio, hanno valutato preferibile astenersi esprimendo un voto “vincolato” alla assenza del parere del Cal. Sul merito della tematica il voto della Lega, come ben si sa, è infatti a favore della Valdastico.

Galanteria non contemplata dalle minoranze che si stracciano le vesti sulle presunte mancanze di rispetto della Giunta e della maggioranza. Il voto della commissione non è comunque vincolante e la procedura per quanto ci riguarda potrà comunque procedere “.

È quanto affermato dai commissari della Terza Commissione permanente provinciale, consiglieri provinciali Gianluca Cavada e Denis Paoli.