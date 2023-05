MANICA (PD) * VALDASTICO: « IN COMMISSIONE NEMMENO UN VOTO A FAVORE DELLA VARIANTE AL PUP ”

19.41 - lunedì 8 maggio 2023

Valdastico, in Commissione nemmeno un voto a favore della variante al PUP. Pensavamo che gli unici interessati all’uscita a Rovereto sud della Valdastico fossero il Presidente Fugatti e la sua maggioranza. Oggi invece abbiamo scoperto che l’unico interessato è Fugatti e nessun altro.

Questo pomeriggio infatti la Commissione competente del Consiglio provinciale ha espresso un parere nettamente contrario alla variante al PUP approvata dalla Giunta provinciale proprio allo scopo di inserire nella pianificazione urbanistica provinciale la previsione del collegamento della Valdastico attraverso le Valli del Leno.

Il parere non ha ricevuto nemmeno un voto positivo. Infatti il sottoscritto, la Cons.a Coppola, i Conss. Iob e Ossana hanno votato contro, mentre i Conss. Cavada e Paoli e la Cons.a Rossato si sono astenuti. Zero voti favorevoli, nemmeno da parte dei Consiglieri di maggioranza, che pur rappresentano la maggioranza della Commissione, su un tema che rappresenta uno dei principali cavalli di battaglia della Giunta Fugatti.

Dopo anni di annunci e moltissimi soldi pubblici spesi per progettare un’opera inutile e dannosa per il Trentino, e dopo l’avvio di una procedura urbanistica fortemente contrastata dagli enti e dalle comunità locali, scopriamo oggi che la maggioranza è la prima ad essere contraria alla variante al PUP e di conseguenza alla realizzazione del collegamento autostradale della Valdastico a Rovereto sud.

Noi che da sempre siamo contrari a quest’opera e che abbiamo messo in campo ogni azione possibile per fermarla non possiamo che prendere atto di quanto accaduto oggi con grande soddisfazione, perché questo parere – pur non vincolante – rappresenta l’ennesima bocciatura a un progetto scellerato e senza futuro.

Alessio Manica

Consigliere Provinciale e Regionale- Gruppo del Partito Democratico del Trentino