CASAPOUND ITALIA * #NOALLEPRIVATIZZAZIONI: « “L’ITALIA NON SI SVENDE”, IL 24/2 MOBILITAZIONE NELLE PIAZZE ITALIANE (IN ALTO ADIGE A BOLZANO ORE 10.00) »

10.06 - martedì 20 febbraio 2024

CasaPound nelle piazze per dire no alle privatizzazioni, manifestazioni organizzate in tutta Italia. “Sabato 24 febbraio saremo in piazza in tutta Italia per ribadire il nostro no alla cessione di pezzi di società pubbliche ai privati”. Lo annuncia CasaPound Italia in una nota, dando appuntamento a Roma sotto al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti alle ore 16 e davanti a luoghi simbolici come stazioni e uffici postali su tutto il territorio nazionale.

“Ci troviamo di fronte all’ennesimo attacco contro settori su cui si basa la stabilità della Nazione e questo nonostante le passate privatizzazioni abbiamo già dimostrato che non è così che si risolve il problema del debito pubblico. Eni, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato e altri settori sono vitali per l’economia e la società: privatizzarli vuol dire dare spazio a crisi e licenziamenti di massa. Quello che serve sono politiche industriali e di crescita concrete, le stesse che questo governo ha promesso a gran voce in campagna elettorale. Sabato ci ritroveremo in piazza nelle principali città italiane proprio per richiedere a gran voce queste politiche: l’Italia non si svende”.

CasaPound Italia